أعلنت شركة داماك العقارية - دبي أمس، عن النتائج المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2017، حيث حققت إيرادات بلغت قيمتها 1.95 مليار درهم إماراتي، مع هامش ربحية إجمالي يصل إلى 54%.

وقالت «داماك» في بيان صحافي إن قيمة الأرباح الصافية للشركة خلال الفترة المذكورة بلغت 880 مليون درهم، فيما سجل هامش الربح الصافي نسبة 45%، كما ارتفعت قيمة إجمالي الأصول 6.3% لتصل إلى 26.17 مليار درهم مقارنة بـ 24.63 مليار درهم في نهاية 2016.

وحتى تاريخ 31 مارس 2017، بلغ مجموع النقد والأرصدة لدى البنوك 9.11 مليارات درهم، في حين بلغت قيمة العقارات المطورة 10.22 مليارات درهم، دون تغيير ملحوظ مقارنة بشهر ديسمبر 2016.



كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.5 مليار درهم، أي بزيادة 7% من نهاية 2016.



وبلغت ربحية السهم، خلال الربع الأول من هذا العام، 0.15 درهم إماراتي للسهم الواحد.

وأنجزت داماك 550 وحدة إضافية في مشروع «داماك هيلز» التطويري (أكويا سابقا)، ما يشكل حوالي 20% من توجيهات العام 2017 المتمثلة في تسليم 2800 وحدة.

وخلال هذا الربع، بلغت قيمة المبيعات المحجوزة 2.2 مليار درهم، مقارنة بـ 1.71 مليار درهم إماراتي في الربع الأخير من 2016، و2 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، ما يدل على زيادة متتابعة واستقرار في السوق بشكل عام، بما يتوافق مع التوجيهات السابقة بقيمة 7 مليارات درهم إماراتي لعام 2017.

وعلى ضوء هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة داماك حسين سجواني «كما أشرنا في نتائجنا للسنة المالية 2016، شهد السوق العقاري في دبي استقرارا، وظهر ذلك بشكل خاص خلال الأشهر القليلة الأخيرة من 2016.



وفي ظل عدم وجود تقلبات شديدة في الأسعار، ومع ارتفاع حجم التداولات والمعاملات في السوق بشكل عام، يمكننا القول بأن الربع الأول من عام 2017 كان قويا، إذ بلغت المبيعات المحجوزة 2.2 مليار درهم.



وكان يوجد طلب مستمر على العقارات ذات الجودة العالية التي تقدم قيمة أفضل.



وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها السوق، لا تزال توقعاتنا إيجابية على المديين المتوسط والطويل، إذ نواصل نشاطنا وطرح المنتجات المناسبة التي تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة».

وخلال الربع الأول من العالم الحالي، واصلنا إطلاق مجموعة من المنتجات المبتكرة ضمن مجمع الغولف «أكويا أكسجين»، حيث تم تسعير المنتجات لجذب كل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.



ويبحث هؤلاء العملاء عن عقارات في مواقع مميزة وبأسعار تنافسية، ما يوفر قيمة أفضل في حال كان العميل يسعى إلى الحصول على عوائد أعلى من الاستثمار، أو يفضل العيش في منزل ضمن مجتمع ذات نمط حياة شامل.