أكد «محمد العبار»، الشريك المؤسس لـ «منصة نون. كوم» للتجارة الالكترونية، أن المنصة تسير حسب الجدول الزمني المقرر لإطلاقها خلال العام الحالي.

وأشار العبار في بيان رسمي، إلى استكمال النموذج النهائي للتقنيات المستخدمة، بدعم من الآراء والملاحظات التي تلقتها الشركة من عملائها الأوائل.

و«نون» منصة تجارة الكترونية تم إطلاقها في نوفمبر 2016، حيث كان مقررا إطلاقها في يناير الماضي بالشراكة بين مجموعة مستثمرين برئاسة العبار مع صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك 50% منها، وباستثمارات إجمالية تبلغ مليار دولار.

كما أكد «العبار» أن مكتب عمليات «نون» الدائم سيكون في مدينة الرياض في أعقاب إطلاقها، حيث تعمل حاليا على توسيع مواردها وعملياتها هناك.

وقال «العبار» إن «نون» عند إطلاقها ستقود قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وستستفيد من علاقاتها الوثيقة مع الموردين، وتبني تقنيات متطورة، وأنظمة دفع قوية، فضلا عن بنية تحتية متكاملة وقابلة للتطوير مستقبلا.

كما تعمل «نون» على تأسيس شراكات استراتيجية مع مجموعة واسعة من تجار التجزئة في المنطقة، والموزعين الإقليميين، والعلامات التجارية العالمية.