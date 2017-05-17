يوسف لازم

وافقت عمومية مجموعة كوت الغذائية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% من القيمة الاسمية للسهم.

كما وافقت العمومية أمس، على تقرير مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وفقا لما ينص عليه القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.

ووافقت العمومية غير العادية على تعديل نص المادة 2 من عقد التأسيس والمادة 1 من النظام الاساسي، ليصبح اسم الشركة هو «مجموعة كوت الغذائية» شركة مساهمة كويتية مقفلة بدلا من شركة مساهمة كويتية عامة.

وترأس العمومية عضو مجلس الإدارة في الشركة فيصل العصيمي الذي عرض تقرير مجلس الإدارة على المساهمين، عارضا نسبة الملكيات للشركات التابعة التي لم تتغير منذ 2015 إلى العام 2016، سواء للشركات في الكويت أو المملكة المتحدة وجزر فيرجن البريطانية والعراق.