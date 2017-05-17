قالت الإدارة المركزية للإحصاء إن الرقم القياسي لأسعار المنتجين محليا ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 17.6% ليبلغ 75.5 نقطة مقارنة بـ 64.2 نقطة في الرابع الرابع من 2016.

وأضافت الإدارة في الإحصائية الصادرة أمس أن الرقم القياسي لمجموعة الصناعات الاستخراجية ارتفع بنسبة 20.67% نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لأسعار استخراج النفط بنحو 20.91%.

وأوضحت أن أسعار الصناعة التحويلية سجلت ارتفاعا بنسبة 15.03% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة تكرير النفط بنحو 23.87%، لافتة إلى التأثير المباشر لمجموعتي استخراج النفط وتكرير النفط على الصناعات الاستخراجية والتحويلية نظرا لأهميتهما النسبية داخل سلة السلع.

وذكرت انه بمقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتجين فقد اظهر الربع الاول من 2017 والفترة المماثلة من 2016 ارتفاعا بنسبة 54.08%، إذ قفزت مجموعة الصناعة الاستخراجية بنسبة 80.38% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة استخراج النفط بنحو 81.05%.

وأفادت بأن مجموعة «الصناعة التحويلية» ارتفعت بنسبة 35.17% جراء ارتفاع اسعار مجموعة تكرير النفط بنسبة 60.97%.