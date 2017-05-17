أعلن بنك الإثمار الإسلامي التابع بالكامل لشركة الإثمار القابضة ويتخذ من البحرين مقرا له، عن صافي ربح بلغ 3.1 ملايين دينار بحريني للربع الأول من العام 2017.



وكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك للربع الأول من العام الحالي قد بلغ 1.14 مليون دينار.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك لفترة الثلاثة أشهر «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن أن البنك قد حقق أرباحا في الثلاثة أشهر الأولى بعد نجاح عملية إعادة الهيكلة، حيث سجل بنك الإثمار في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 صافي دخل قبل خصم المخصصات والضرائب الخارجية بلغ 6.49 ملايين دينار، وكان إجمالي الدخل لهذه الفترة قد بلغ 38.67 مليون دينار بحريني».

وأضاف: «لقد بلغ كل من إجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملكية للبنك 3.11 مليارات دينار و158.60 مليون دينار على التوالي كما في 31 مارس 2017».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك أحمد عبدالرحيم انه بعد عملية إعادة الهيكلة، يركز البنك جهوده على نمو الأعمال المصرفية الأساسية من خلال مواصلة تطوير منتجاته وخدماته وتحسين العروض المقدمة لعملائه.

وأضاف عبدالرحيم: «إن بنك الإثمار ملتزم بأن يصبح بنك التجزئة الإسلامي الرائد في المنطقة، حيث ان الأداء المالي للبنك خلال الربع الأول من عام 2017 خير دليل على نجاح الجهود المبذولة، ونحن على ثقة بأنه مع المضي قدما سوف نواصل تحقيق المزيد».

وأردف بالقول: «إن بنك الإثمار يمتلك واحدة من كبرى شبكات التجزئة المصرفية في البحرين، بالإضافة إلى سجله الحافل بالابتكارات والامتيازات».

وتابع عبدالرحيم: «ان بنك فيصل المحدود (باكستان) التابع لبنك الإثمار يواصل نمو أعماله المصرفية وسيقوم بإضافة 50 فرعا جديدا في كل أنحاء باكستان، وذلك حسب خطة التوسع في عدد الفروع لعام 2017 والتي تهدف زيادتها لأكثر من 400 فرع».

وفي عام 2017، قام بنك الإثمار بتحديث وإعادة إطلاق حساب الادخار القائم على الجوائز «ثمار» ليقدم جوائز مجموعها أكثر من 3 ملايين دولار إلى 4 آلاف رابح يحتفظون بمبلغ 30 دينارا بحرينيا كحد أدنى.



وبالإضافة إلى السحوبات الشهرية وسحوبات ثمار الصغار، يقدم بنك الإثمار هذا العام سحوبات تشمل سحوبات العملاء الأوفياء إضافة إلى جوائز في اليوم الوطني والعيدين.