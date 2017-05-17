يوسف لازم

وافقت الجمعية العمومية العادية المؤجلة لشركة الكويتية السورية القابضة امس، والتي ترأسها الرئيس التنفيذي محمود النوري، على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتمت الموافقة على كل بنود جدول الأعمال.

ومن هذا الجانب، قال محمود النوري على هامش العمومية إن إجمالي أصول الشركة بلغ 22.4 مليون دينار بانخفاض 3% وبقيمة بلغت 600 ألف دينار، وذلك بسبب سداد توزيع أرباح نقدية على المساهمين في 2015 وانخفاض قيمة أحد الموجودات المتاحة للبيع بمبلغ 100 ألف دينار.



وقد حققت الشركة خسائر طفيفة في 2016 بلغت 63 ألف دينار وذلك مقارنة بأرباح بلغت 775 ألف دينار في 2015، حيث ترجع الخسائر إلى فروقات أسعار الصرف نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة السورية بنسبة 50% خلال 2016، كما حققت الشركة أرباحا من الاستثمارات والعقارات بلغت 391 ألف دينار في 2016، مقارنة مع أرباح بلغت 1.2 مليون دينار عام 2015.

وفند النوري استثمارات الشركة في السوق المحلي لتمثل 29%من إجمالي أصولها وتقدر بنحو 6.5 ملايين دينار، بينما يمثل مشروع أرض الصبورة الذي يقع في منطقة يعفور السكنية بموقع متميز على طريق دمشق الدولي ما نسبته 36% من إجمالي أصول الشركة، حيث تمت الموافقة على منح تراخيص البناء وزيادة المساحة المسموح بتطويرها إلى 96 ألف متر، ويتكون المشروع من 18 مبنى سكنيا بالإضافة إلى مجمع تجاري بمساحة 10 آلاف متر مربع، فيما تتضمن المباني 360 شقة سكنية بمساحات تبدأ من 100 إلى 170 مترا مربعا، حيث تم الانتهاء من أعمال حفر المشروع.

وأشار النوري إلى أن لدى الشركة أرضا بمساحة 452 ألف متر مربع في ريف دمشق بمنطقة كفر قوق، حيث يمثل هذا العقار 11.7% من إجمالي أصول الشركة، مشيرا إلى ربح صفقة بيع أحد استثمارات الشركة وهي أسهمها في الشركة السورية السعودية للاستثمارات السياحية الشركة المالكة لفنادق الفورسيزون دمشق، حيث تم توقيع عقد لبيعها بمبلغ 12 مليون دولار، وبلغ ربح عملية البيع 800 ألف دينار.