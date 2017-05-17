الفليج: الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة في مجال الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل

الأثري: المبادرة تنبع من سياسة البنك الراسخة لخدمة المجتمع وقع بنك الكويت الوطني اتفاقية تعاون حصري مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت لدعم وتطوير الأنشطة والخدمات الطلابية لمدة عام كامل، حيث سيوفر البنك للشباب الملتحقين بالهيئة العديد من أشكال الدعم بما في ذلك فتح حسابات بنكية مثل باقة الشباب بهدف تسهيل إدارة بدلاتهم المالية بالإضافة إلى بطاقات الدفع المسبق، وعدد من الأدوات المالية والمزايا والعروض.

ويأتي ذلك التعاون في إطار جهود البنك المتواصلة في خدمة المجتمع والمشاركة في جميع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية المختلفة والاهتمام في خدمة جميع شرائح المجتمع، وحرصا منه على دعم كل قضايا الشباب والطلبة في البلاد، وذلك إيمانا منه بالدور المهم الذي سيلعبه الشباب مستقبلا.

وجرى توقيع العقد في مبنى الهيئة بين كل من الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج والمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.أحمد الأثري، وبحضور كل من نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان وقيادات من البنك الوطني والهيئة.

ومن جهته، قال الفليج إن البنك الوطني يحرص على النهوض بمسؤولياته الاجتماعية والوطنية وتوفير كل سبل الدعم والتشجيع الممكنة للكوادر الوطنية الشابة، والمساهمة الفعالة في تطوير وصقل مهاراتهم لكي يقوموا بدورهم في عملية التنمية المتكاملة في البلاد معربا عن فخره بهذا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لدعم الشباب.

وأوضح الفليج أن هذا التعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي يعتبر خطوة مهمة في مجال الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وذلك عبر تأهيل وصقل مهارات طلاب المعهد التطبيقي والكليات والمعاهد التابعة للهيئة لخوض سوق العمل بنجاح والتميز به.

وأفاد أن بنك الكويت الوطني يقدم لعملاء حساب الشباب مجموعة متكاملة من المزايا تتضمن الاستمتاع بخصومات أكثر من 600 من المحلات التجارية والمطاعم والعديد من الاختيارات التي تناسب نمط حياتهم من خلال برنامج مكافآت الوطني.

ومن جانبه أشاد الأثري بهذه المبادرة الطيبة والرائدة من مؤسسة عريقة مثل بنك الكويت الوطني وذلك لما يقوم به من نشاطات وجهود مستمرة لخدمة العمل الاجتماعي والتعليمي في الكويت، والتي تنبع من سياسة البنك الراسخة لخدمة المجتمع الكويتي.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على النهوض بمستوى طلاب المعهد والكليات والمعاهد التابعة للهيئة وتأهيلهم وإعدادهم من الناحية العلمية والثقافية والاجتماعية، وذلك تماشيا مع السعي الدائم للبنك في دعم فئة الشباب تحديدا ومساعدتهم على تطوير وصقل مهاراتهم.