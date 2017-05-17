أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني الرسمي للكويت، عن تعيين إبراهيم عبدالله الخزام رئيسا تنفيذيا للشركة.

وباشر إبراهيم الخزام، والذي عين في الرابع من شهر أبريل الماضي ضمن أعضاء مجلس الإدارة الجديد للخطوط الجوية الكويتية، مهامه كرئيس تنفيذي للشركة اعتبارا من تاريخه.

ويتمتع إبراهيم الخزام والذي شغل سابقا منصب العضو المنتدب لمجموعة عارف الاستثمارية، بالإضافة إلى العديد من الشركات الاستثمارية والقابضة، والمدير العام لشركة زين الكويت، ومستشارا لرئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، بالعديد من مهارات القيادة وسنوات من الخبرة في مجال الإدارة العليا مما يؤهله لقيادة الناقل الوطني الرسمي للكويت لمرحلة جديدة من النمو خلال الفترة المقبلة، ومتابعة تحقيق أهداف الإستراتيجية الشاملة والتي اطلقت في سبتمبر 2016.

ومع تولي إبراهيم الخزام مهامه كرئيس تنفيذي، سيواصل عضويته ضمن مجلس الإدارة، وستكون من أبرز أولوياته إجراء تقييم شامل ومراجعة منظومة الأداء الإداري والتشغيلي للوقوف على المراحل التي قطعتها خطة التطوير الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة.

وتهدف خطة التطوير للخطوط الكويتية إلى وضع استراتيجية لدعم استعادة مكانة الشركة كونها واحدة من أعرق الشركات في قطاع الطيران على مستوى المنطقة.



وقد علق إبراهيم الخزام على اختياره في منصب الرئيس التنفيذي قائلا: «اتطلع للعمل مع فريق الخطوط الجوية الكويتية ومختلف الفرق العاملة للوصول إلى المكانة المنشودة للطائر الأزرق، وهنا أود أن أشيد بالجهود التي يبذلها الفريق الإداري وكل الموظفين خلال الفترة الماضية، في سبيل أن تستعيد الخطوط الكويتية الناقل الوطني الرسمي للكويت موقعها كواحدة من شركات الطيران المفضلة في المنطقة».



كما أضاف: «سأعمل مع الفريق الإداري على تقييم التقدم الذي تسجله الخطوط الجوية الكويتية على المستويين التجاري والتشغيلي، فيما يتعلق بمراحل خطة التطوير الاستراتيجية.



كما أؤكد لجميع مسافرينا وأسرة موظفي الكويتية وشركائنا على أننا ماضون في عملية تطوير خدماتنا وتحديث أسطول الشركة.