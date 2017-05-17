قطاعا أجهزة استشعار الصور والألعاب يسهمان في تعزيز الأداء المالي

توقعت سوني زيادة أرباحها التشغيلية بقيمة 500 مليار ين ياباني (4.5 مليارات دولار) للسنة المالية 2017 التي سوف تنتهي يوم 31 مارس 2018، أي بزيادة تقدر بـ 73.2% مقارنة بالسنة المالية 2016 المنتهية في 31 مارس 2017، وتعتبر هذه الزيادة المتوقعة الأعلى على مدار عقدين ماضيين.

وقالت سوني في بيان صحافي إن تلك التوقعات القوية تستند إلى مواصلة سيطرة سوني في قطاع الألعاب إلى جانب الانتعاش القوي في قطاع أجهزة استشعار الصور، وذلك بعد الأضرار الكبيرة الناجمة عن الزلزال، بالإضافة إلى ذلك، قد مثل الطلب القوي على الهواتف الذكية من قبل البائعين عاملا مؤثرا في هذه التوقعات.

ومن المتوقع زيادة المبيعات الإجمالية والإيرادات التشغيلية للسنة المالية 2017 بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 8 تريليونات ين ياباني، نتيجة للتحسن الكبير المتوقع في قطاعي أشباه الموصلات والصور.

وعلى صعيد قطاع الحلول ومنتجات التصوير، فمن المتوقع نمو الإيرادات التشغيلية والمبيعات إلى 640 مليار ين ياباني و60 مليار ين ياباني على التوالي.



ويعزى ذلك إلى التحسن في المنتجات المتنوعة، التي تعزز نماذج القيمة المضافة العالية، في مجال كاميرات الفيديو وكاميرات التصوير الفوتوغرافي.

وتتوقع سوني توسيع حجم قطاع خدمات الألعاب والشبكات محققة نسب مبيعات قوية تصل إلى 1.90 تريليون ين ياباني كذلك زيادة نمو الإيرادات التشغيلية بقيمة 170 مليار ين في نفس الفترة.



وتأتي هذه الزيادة الكبيرة السنوية إلى زيادة مبيعات الشبكة.

وفي الوقت نفسه، فإن من المتوقع أن التحسن الذي تشهده المنتجات المتنوعة يحدث تحولا كبيرا في نماذج القيمة المضافة العالية في الترفيه المنزلي والمنتجات الصوتية، وسوف يسهم في زيادة نسبة المبيعات السنوية لتصل إلى ما قيمته 1.12 تريليون ين ياباني.



مع توقعات أن يظل حجم الدخل التشغيلي كما هو بقيمة 58 مليار ين، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المكونات الرئيسية، ما يقابله التحسن الكبير المذكور أعلاه على صعيد المنتجات المتنوعة.

وتهدف سوني إلى تعزيز حضورها الإقليمي من خلال توسيع حجم أعمالها على صعيد منطقة الشرق الأوسط بنسبة 20% خلال السنة المالية 2017، ويدعم ذلك الزيادة المتوقعة في مبيعات الأجهزة التلفزيونية التي تقدر بنسبة 26% وزيادة مبيعات المنتجات السمعية 11% كذلك نمو مبيعات الكاميرات ذات العدسات القابلة للتبديل بنسبة 52% خلال السنة المالة 2017.

وقال تارو كيمورا المدير العام لسوني الشرق الأوسط وأفريقيا: «تتوافق استراتيجية النمو لدى سوني في الشرق الأوسط وأفريقيا مع استراتيجيتنا العالمية.



ونحن نعمل دوما على تنفيذ وتلبية متطلبات عملائنا مع التركيز على طرح باقة متطورة من المنتجات تعتمد على الابتكار وتقديم تجارب متنوعة والكفاءة المحسنة، بما يسهم في النهوض بمستويات النمو وتحقيق أهدافنا الإستراتيجية».