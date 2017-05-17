العيسى: تأجير مع صيانة على «تويوتا» فقط وأسعار خاصة بمناسبة الافتتاح

خبرة «بيتك» في التأجير وعمليات التمويل تخدم سوق السيارات

افتتح بيت التمويل الكويتي «بيتك» مكتبا متخصصا بمنتج التأجير مع الصيانة لسيارات تويوتا في معرض شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده في منطقة الري على الدائري الرابع، في خدمة جديدة من الخدمات التي يحرص «بيتك» دوما على تقديمها لعملائه الكرام مع أحد أكبر وكالات السيارات المرموقة والتي تعتبر الأكثر إقبالا من العملاء على مستوى السوق.

وقال المدير التنفيذي لمنتجات السيارات والتأجير في «بيتك» عاهد العيسى ان مكتب التأجير سيقدم خدمات التأجير مع الصيانة على سيارات تويوتا فقط بالتعاون وكالة تويوتا، مقدما الشكر لإدارة الشركة على إتاحة الفرصة لخدمة العملاء والراغبين في استئجار السيارات من العلامة التجارية المشهورة بأنواعها المختلفة من خلال مكتب متخصص في التأجير يعتبر الأول من نوعه على مستوى وكالات السيارات بالكويت، ويقدم «بيتك» بهذه المناسبة وحصريا بهذا الموقع أسعار خاصة على تأجير سيارات تويوتا، احتفاء بهذا الإنجاز وخدمة للعملاء، وكميزة إضافية للعديد من المزايا التي يتمتع بها عملاء تأجير السيارات في«بيتك».

وأكد العيسى ان افتتاح المكتب يمثل نقلة مهمة في حركة منتج التأجير التشغيلي للسيارات في «بيتك» ويعزز العلاقات الوطيدة والمستمرة مع شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، معربا عن استعداد «بيتك» وسعيه لتكرار التجربة مع وكالات أخرى، حيث يستطيع «بيتك» ان يقدم قيمة مضافة لمنتج السيارات لدى الوكالات من خلال خبرته الطويلة في التأجير على اعتبار ان المنتج احد الحلول البيعية، مشيرا الى ان ذلك يخدم السوق بشكل عام ومبيعات الوكالات ويلبي احتياجات العملاء وتطلعاتهم، كما ينوع مصادر التعامل على السيارات بحيث لا يقتصر الأمر على عمليات التمويل فقط.

وأضاف: أصبح «بيتك» يوفر عبر منتج التأجير بشكل عام، تشكيلة واسعة تشمل معظم العلامات المهمة الواسعة الانتشار وبما يقارب من 80 موديلا من أنواع السيارات المختلفة، ويتميز «بيتك» بتقديم أفضل الخدمات لعملائه (الأفراد والشركات) بأعلى مستويات الجودة في الخدمة، ويمنحهم فرصة اختيار السيارة التي تناسبهم بسهولة ومن خلال أحدث أنواع السيارات مع تميز القيمة الإيجارية ومرونتها والتي تبدأ من 69 دينارا شهريا حسب نوع السيارة ومدة عقد التأجير التي تتراوح من سنة إلى سنتين، مما يعمق دور«بيتك» ومساهماته في خدمة عملائه ودعم سوق السيارات.

وأشار العيسى الى ان التأجير التشغيلي أو ما يعرف بـ «التأجير مع الصيانة» يمنح العميل مزايا جاذبة مثل الصيانة الشاملة والتأمين التكافلي الشامل، وسيارة بديلة، وخدمة المساعدة على الطرق وإمكانية السفر بالمركبة المؤجرة وفق الشروط والأحكام.

وأكد ان الحصة السوقية لـ «بيتك» في سوق التأجير التشغيلي للأفراد والشركات تنمو بفضل تفرد «بيتك» بالعديد من العروض للعملاء، وتقديم خصومات خاصة للقطاع الحكومي والشركات الكبرى، بالإضافة إلى الحملات التسويقية مع الوكلاء المحليين للسيارات في اطار التعاون المشترك.



كما تجدر الإشارة الى أنه قد تم طرح فئات جديدة الى التأجير تناسب مختلف شرائح العملاء، مثل فئة السيارات الفارهة «بورشه - لكزس ـ انفينتي ـ جاكوار ـ مازيراتي» بالإضافة الى باقي السيارات بأنواعها المختلفة، مما يجعل خيار التأجير مناسبا للكثيرين، خاصة ان هنالك مرونة في مدة التأجير بما يلائم العملاء الأفراد والشركات.