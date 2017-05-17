محمد: مستمرون بالتوسع في الاستثمار بالأسواق الدولية

قال نائب الرئيس لإدارة الاستثمارات البديلة في شركة ديمة كابيتال وليد محمد إن الشركة نجحت بجانب شركاء آخرين في الاستحواذ على 3 عقارات عبارة عن فندقين في مدينتي فرامينغهام ونوروود، ماساتشوسيتس ومجمع لرعاية المسنين في مدينة تالاهاسي، فلوريدا بتكلفة 80 مليون دولار، بلغت مساهمة شركة ديمة كابيتال بالمشاركة مع شركة البلاد العقارية حوالي 26% من رأس المال المطلوب والذي يقارب 32 مليون دولار، ويأتي المشروع ضمن جهود تنويع فرص الاستثمار والاستفادة من تطور سوق العقار في الولايات المتحدة وإيجاد مصادر دخل من خلال الاستثمار في عقارات ذات عوائد مميزة ومستوى مخاطر محدود نسبيا.



وقال وليد محمد في تصريح صحافي، إن الاستثمار عبارة عن شراكة بين ديمه كابيتال وعملائها بنسبة 90% وشركة LEI) Lowe Enterprise) بنسبة 10% من إجمالي رأس المال المطلوب، ومن المتوقع أن يصل العائد النقدي من المشروع إلى 8.5% سنويا يوزع شهريا فيما يتوقع أن يصل معدل العائد الداخلي إلى 13% على فترة الاستثمار البالغة 3 سنوات مع خيار التمديد لسنتين، مشيرا إلى أن استراتيجية الاستثمار تقوم على تشغيل وتطوير العقارات والاستفادة من التدفقات النقدية من التأجير لتحقيق أفضل العوائد الشهرية، وكذلك تعظيم الأرباح الرأسمالية عند التخارج في نهاية فترة الاستثمار، وأفاد بأن العقارات تتميز بجودة عالية نظرا لموقعها الاستراتيجي ولنسبة الإشغال العالية فيها والتي تصل إلى معدلات قياسية طوال العام، وذلك لكونها تقع في مدن تعد من المراكز التجارية والخدمية المهمة، وفي مناطق حيوية بالقرب من مراكز تجارية والتي تضم مراكز رئيسية للعديد من الشركات الكبرى.



وأكد نائب الرئيس أن الجهود مستمرة للتوسع في الاستثمار بالأسواق الدولية وفق النظام الأساسي لعمل الشركة القائم على المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتعاون مع شركات محلية وعالمية تواكب استراتيجية الشركة وخططها الطموحة لبناء محفظة من العقارات الاستثمارية في الأسواق الدولية المهمة خاصة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.