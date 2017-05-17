أعلنت بورصة الكويت، إيقاف تداول أسهم 17 شركة اعتبارا من أمس الثلاثاء، لعدم إعلانها البيانات المالية المرحلية الخاصة بالربع الأول من 2017، خلال 45 يوما من انتهاء الفترة المالية.

وطبقا لبيان البورصة المنشور على موقعها الإلكتروني، فالشركات التي تم إيقافها هي: البنك التجاري الكويتي، وبيت الاستثمار الخليجي، والمدار للتمويل والاستثمار، والكويتية البحرينية للصيرفة الدولية، ووربة للتأمين، وسنام العقارية، والصفاة العالمية القابضة، والكوت للمشاريع الصناعية.

كما شملت القائمة شركات، المعدات القابضة، والوطنية الاستهلاكية القابضة، والكويتية لصناعة وتجارة الجبس، والدار الوطنية للعقارات، والوطنية للتنظيف، والخليجية للاستثمار البترولي، والوطنية للميادين، ومشرف للتجارة والمقاولات، وسند القابضة.

وكانت آخر مدة للإفصاح هي امس بحلول الساعة الثامنة والنصف صباحا، وبعد هذا التوقيت أعلن بيت الاستثمار الخليجي، بيانات الربع الأول، إلا أنه لم يتم بعد إعادة التداول على السهم.