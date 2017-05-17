أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والإستثمار (كفيك) عن تكريمها ناصر القبندي مسؤول الإمتثال ومكافحة غسيل الأموال وذلك عن حصوله على شهادة موظف حوكمة الشركات المعتمد (Certified Corporate Governance Officer (CCGO)) من كلية لندن لإدارة الأعمال والتمويل (London School of Business and Finance) المرموقة.

وبهذه المناسبة صرح نائب الرئيس التنفيذي لـ"كفيك" محمد العيبان أن هذا التكريم يأتي في سياق عمل كفيك للإلتزام بأحكام ولوائح الحوكمة التي أقرتها هيئة أسواق المال وذلك من خلال تطوير أدائها في مجال الحوكمة والذي يتسّم بالأهمية والحساسية معاً. وأوضح العيبان: "نسعى دائماً في "كفيك" على تطوير وتحديث آليتنا للإلتزام بكافة القوانين واللوائح لنرقى لتوقعات المشرّعين والعملاء ، والذي ينعكس على دعم موظفينا لتمكينهم من الحصول على الشهادات والدرجات العلمية اللازمة من أرقى المؤسسات التعليمية والمهنية للعمل على تحقيق أعلى المعايير المحلية والعالمية"

وأنهى العيبان تصريحه قائلاً: "هدفنا الأول والأخير في "كفيك" أننا نسعى دائما إلى الإمتياز في تقديم أعلى معايير الجودة اللازمة لخدمة عملاؤنا التي تلبي إحتياجاتهم وتتعدى توقعاتهم .

من جهته أعرب القبندي عن سعادته بالتكريم وتقدّم بالشكر لـ "كفيك" على دعمها المستمر وتشجيعه على التطوير من نفسه حتى وصل لهذا الإنجاز.

وأضاف القبندي: "لم يكن الحصول على تلك الدرجة بالأمر السهل ولكن دعم الإدارة ودعم زملائي في "كفيك" هو ما دفعني للإستمرار في الحصول على الشهادة." وصرّح القبندي أنه سيستمر في التطوير من كادره ومهاراته المهنية على الدوام لخدمة عملاء "كفيك" بالجودة التي يستحقونها.

الجدير بالذكر أن "كفيك" كانت قد كرمت موظفيها الحائزين على المراكز الأولى في برنامج اختبار مكافحة غسيل الأموال في يونيو من العام الماضي ، وذلك في إطار سعي الشركة المستمر في دعم وتحفيز موظفيها.