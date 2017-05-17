أقامت شركة ميلر العيبان للاستشارات المالية ورشة عمل تدربيبة مجانية حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بتنظيم من إدارة التدريب والتطوير في الشركة في 2 مايو بمقر الشركة في برج جلوبال وذلك انطلاقاً من اهتمام الشركة الواسع في تطوير مهارات المحاسبين والماليين وإطلاعهم على المعايير المحاسبية بهدف البدء بتطبيقها بشكل مهني واحترافي في السوق الكويتي، وهي خطوة تثبت تميّز الشركة عن غيرها من الشركات التي تقدّم خدمات مالية واستشارية مشابهة.

وقد شارك في ورشة العمل عدد كبير من المحاسبين والماليين الراغبين في تطوير مهاراتهم والاطلاع أكثرعلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، حيث ألقى المدير المالي في شركة يو باي – الحائزة على شهادة تطبيق المعايير العالمية لإعداد التقارير المالية - محمد عثمان، نبذة سريعة حول تاريخ إنشاء المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وناقش أيضاً طرق التطبيق الفعلية لهذه المعايير في السوق المحلية الكويتية، وكيف شكّل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية تغيراً حاسماً في مسيرة الأعمال.

ولفت عثمان إلى أنه من أبرز المعايير العالمية الأكثر شيوعاً، هي "الافصاحات عن التدفق النقدي قصير الأجل، السيولة، الملائمة، شكوك القياس، خيارات السياسة المحاسبية، التقسيمات، إفصاحات سوق رأس المال العام وغيرها" وأشار إلى أنّ هذه المعايير أصبحت مناسبة ومبسّطة من حيث التطبيق بما يتلاءم مع طبيعة عمل وحجم كل شركة".

من جهة ثانية قال الشريك المؤسس في شركة ميلر العيبان منير الشوا : "إنّ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على مستوى عالٍ من الأهمّية إلاّ أنّ قلّة من المحاسبين والعاملين في المجال المالي يدركون مدى تأثيرها وضرورة تطبيقها، لذلك فإيماناً منّا بأهمية المعايير الدولية للتقارير المالية، وضعنا هذا الموضوع في سلّم أولوياتنا، وأقمنا هذه الورشة" .

وأضاف الشوا : "أنّه على الرغم من أن هذه الندوة تأتي ضمن أولى الخطوات التي نقوم بها في إدارة التدريب والتطوير في ميلر العيبان إلا أن الصدى كان إيجابياً وفاق توقعاتنا، وهو ما يشجعنا على مواصلة تقديم المزيد من الندوات التدريبية".

وشدّد الشوا على أنّ هذه الندوة تهدف إلى" تطوير القدرات المحليّة للمحاسبين على اختلاف مستوياتهم المهنية وخبراتهم وتأهيلهم للتأقلم مع التطوّر الجديد في مجال المعايير الدولية وتطبيقها في السوق المحلي ".

يذكر أنّ شركة ميلر العيبان قد وضعت خطة استثمارية في دائرة التدريب والتطوير لديها، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على تطوير مختلف مجالات المعرفة العصرية التي من شأنها أن تضيف قيمة للمحاسبين العاملين في السوق المحلية في الكويت ومساعدة تطوير المهتمين من خلال الندوات والدورات التدريبية.

يشار إلى أنّ شركة ميلر العيبان للاستشارات المالية والمحاسبية هي الشركة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الإمارات العربية المتحدة – التابعة لشركة ميلر للاستشارات المالية والمحاسبية والموجودة في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية.