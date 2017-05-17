قال القائمون والمسؤولون على تنظيم فعاليات مؤتمر المتقاعدين الثاني في الكويت في 21 الجاري على أهمية المؤتمر في تعزيز وتطوير قدرات المتقاعدين على المستويين المحلي والخليجي عبر فعاليات ومشاركات عديدة ومتميزة.

وبينوا، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس بمناسبة تدشين فعاليات المؤتمر الأحد المقبل، أن قدرات المتقاعدين في الكويت لا حدود لها وأن سعي المشروع لتوظيف قدراتهم في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في هذا السياق، أشار مؤسس ورئيس المشروع الوطني للمتقاعدين د.صلاح العبدالجادر الى أن المتقاعدين في الكويت يمثلون 10% من إجمالي المواطنين ما يعادل 120 ألف متقاعد في الكويت، وهو ما جعل من إطلاق المؤتمر الثاني للمتقاعدين في الكويت 21 الجاري برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح تحت شعار «التقاعد.. طريق الريادة» محور اهتمام وإيمان كبيرين من قبل مسؤولي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بالدور الكبير الذي يمكن للمتقاعدين أداءه في تنمية وتطوير الأداء الاقتصادي والاجتماعي للكويت ضمن خططها التنموية.

وبين العبدالجادر أن مسؤولي المشروع تقدموا بمقترح قانون للجنة التشريعية في مجلس الأمة يمكن المتقاعدين من العمل في أكثر من مكان وذلك للاستفادة من خبراتهم من ناحية وزيادة قدراتهم المادية من ناحية أخرى.

وأضاف سيتم إعلان أسماء 70 جهة حكومية وغير حكومية قدمت خدماتها للمتقاعدين، مشيرا إلى أن المشروع خاطب 100 جهة واستجابت منها 70 سيتم الإعلان عنها في المؤتمر لخلق أجواء تنافسية بين هذه الجهات.

وأكد أن 90% من المقترحات التي تم تقديمها ضمن فعاليات المؤتمر الأول للمتقاعدين الذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تم تنفيذها، آملين أن نحقق مزيدا من الانجازات في الفترة المقبلة.

واستعرض العبد الجادر محطات مهمة لمسيرة إنجازات المشروع والتي كان أبرزها النجاح في الاهتمام بقضية التقاعد والمتقاعدين ضمن أولويات الجهات الحكومية وتنظيم أكثر من 7 مؤتمرات وملتقيات مختلفة واطلاق الرابطة الخليجية للتقاعد وانجاز أكثر من 90% من مبادرات المشروع ومشاركة أكثر من 3000 متقاعد ومتقاعدة بالمشروع وتفاعل أكثر من 11000 متقاعد ومتقاعدة مع الموقع الرسمي للمشروع وتوفير أكثر من 100 فرصة وظيفية للمتقاعدين والمتقاعدات وإصدار 5 أعداد من مجلة التقاعد الالكتروني، مع العمل على زيادة الانتشار الاعلامي في جميع الوسائل الاعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي.