الحملة حققت 221962 مشاهدة خلال يوم واحد

كان يوم الأربعاء 22 مارس شيقا للعديد من وكالات الإعلان العالمية والإقليمية والمحلية، حيث كان الجميع بانتظار نتائج لجنة التحكيم التي تضم نخبة من المديرين التنفيذيين ومؤسسي العلامات التجارية العالمية والمبدعين في عالم التسويق والإعلان والإعلام من أميركا وأوروبا وأفريقيا وآسيا.

كل ذلك كان ضمن الحفل السنوي الضخم الذي تجريه الجهة المنظمة لجوائز MENA Digital Awards في دبي، حيث تتنافس كبرى الوكالات الإعلانية المتخصصة بالتسويق على الانترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم حملاتها الأكثر تأثيرا وإبداعا بأمل الفوز بأحد المراكز الأولى في مختلف الفئات التي تضمها المسابقة.

وفي هذا السياق، فازت Zenith من خلال حملة Ooredoo بالجائزة الأولى وأحرزت الذهبية عن فئة «أفضل أداء لحملة إعلانية رقمية»، لتكونا الوكالة الإعلانية وشركة الاتصالات الوحيدتين من الكويت اللتين تحصلان على إحدى الجوائز التي تم توزيعها. وحضر ممثلا عن Ooredoo - الكويت مدير الإعلان طلال الفصام لتسلم الجائزة.

والجائزة التي استحقت المركز الأول هي لحملة «شامل»، فعندما كانت نسب مشاهدة البث التلفزيوني في أوجها أثناء انتخابات مجلس الأمة الكويتي في شهر نوفمبر الماضي، عملت Ooredoo مع وكالة Zenith العالمية للاستشارات الإعلانية لاستخدام حملتها التزامنية للمشاهدة الآنية للإعلان التلفزيوني على أجهزة الاتصال الرقمية، وذلك بنظام الربط للإعلانات التجارية. ويسهم التزامن الآني بين بث الإعلانات التجارية على التلفزيون وعرضها على أجهزة الهواتف المتحركة وأجهزة الاتصال الرقمية الأخرى في تمكين مسؤولي التسويق من بث حملاتهم الإعلانية بشكل فعال، فعندما ظهر إعلان Ooredoo على شاشات التلفزيون، انطلق معه نفس المحتوى الإعلاني في نفس التوقيت على شاشات الكمبيوتر اللوحي والشخصي وأجهزة الهواتف الذكية ما زاد قاعدة مشاهدي الإعلان وأوصل الإعلان إلى أكبر عدد من المستهلكين.

وحققت الحملة التي كانت الأولى من نوعها في الكويت 221962 مشاهدة خلال يوم واحد بمعدل مشاهدة 60%، بينما حقق التزامن الآني بين التلفزيون والأجهزة الرقمية نسبة مشاهدة كاملة للإعلان بلغت 28.5%. وبلغت نسبة المشاهدين الذين قاموا بالنقر على رابط الإعلان 213% مقارنة بإجمالي عدد المشاهدين لحملات الفيديو على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

ويقول محمد رضا المدير الإعلاني في Zenith الكويت: تتطور التكنولوجيا وتزيد معها سرعة وأسلوب مشاركة الناس في المحتوى الإعلاني عبر الأجهزة الرقمية والذكية الحديثة. أصبح ضروريا لمسؤولي التسويق التواصل مع عملائهم عبر تلك الوسائل باستخدام حلول رقمية مبتكرة. إن قدرتنا على تحليل السلوك المتوقع للجمهور المستهدف بالحملة تجعلنا نفهم وندرك تصوراته وتوجهاته السلوكية ما يمكننا من تحديد الوسيلة الإعلامية الملائمة في التوقيت الصحيح والمكان المناسب، لقد عملنا بجهد واستغللنا الظروف بالشكل المناسب واستحققنا المركز الأول، نشكر Ooredoo على ثقتهم بنا وأيضا الجهة المنظمة واللجنة التحكيمية على اختيارهم لهذه الحملة.

ويضيف مجبل الأيوب، مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي في Ooredoo الكويت: نحاول دوما جاهدين في خضم الصخب الإعلامي في الكويت أن نجد فرصة لتصل رسالتنا الإعلانية بكفاءة وفاعلية. وقد بحثنا أثناء مدة الانتخابات حين كانت كل العلامات التجارية تستثمر في البث الإعلاني التلفزيوني عن حلول مبتكرة لنتميز عن باقي المعلنين. لقد ساعدتنا تقنية التزامن الإعلاني التلفزيوني الرقمي على الوصول إلى الجمهور المستهدف على نطاق واسع عبر منصات رقمية متعددة. وقد جاءت الجائزة الأولى بمنزلة التتويج المستحق للمجهود المشترك من قبل Zenith وOoredoo، حيث بدأت وتيرة العمل على الإبداعات الرقمية تتزايد مع بداية هذا العام، مع التركيز على هدف اطلاق حملات إعلانية بنفس الزخم على أمل إحراز العديد من الجوائز الإقليمية والعالمية خلال هذا العام والأعوام المقبلة.