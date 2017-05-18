البنك أظهر أداء استثنائياً وقدرة على التطور عقب عملية الاستحواذ وإطلاق العلامة التجارية بنجاح

حصل البنك الأهلي الكويتي - مصر على جائزة «أفضل علامة تجارية جديده في مصر»، والتي تمنحها مجلة «بانكر ميدل إيست» تقديرا لأدائه المتميز والنمو المطرد الذي حققه البنك منذ استحواذه على بنك بيريوس مصر.

وقد تسلم الجائزة علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر، وخالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخرا في فندق دبي.

هذا، وقد حصد البنك الاهلي الكويتي - مصر هذه الجائزة تقديرا لأدائه الاستثنائي وقدرته على التطور عقب عملية الاستحواذ والانتهاء من إطلاق العلامة التجارية للبنك بنجاح في السوق المصري، كما شملت عملية التطوير دمج إستراتيجية بنك الأهلي الكويتي - مصر مع مجموعة البنك الأهلي الكويتي، وتقديم العديد من الخدمات المصرفية المستحدثة والتي تلبي احتياجات السوق المصري.

وقد سجل البنك الأهلي الكويتي - مصر نموا ملحوظا خلال العام 2016 حيث بلغت نسبة الزيادة في إجمالي الأصول 62%، وزادت إجمالي محفظة القروض بنسبة 82%، كما زادت ودائع العملاء بنسبة 50%، ما يدل على نجاح النهج الذي اتخذته إدارة البنك الجديدة. وتعقيبا على هذا الإنجار المتميز، قال علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي الكويتي - مصر: نحن فخورون بهذا الإنجاز وممتنون لهذا التقدير من جانب «بانكر ميدل ايست»، ففي اقل من عامين تمكن البنك الاهلي الكويتي - مصر من أن يصبح كيانا ماليا قويا وتم وضع آفاق جديدة لما يتطلع البنك لإنجازه في المستقبل القريب، كما تمكنا من دمج أعمالنا مع التطلعات المستقبلية تماشيا مع رؤية المجموعة ككل، التي من شأنها تحقيق واحدة من الأهداف العامة للبنك وهي السهولة في التعامل.

كما أكد خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر أهمية تلك الجائزة والتي تؤكد مدى التزام البنك بتحقيق استراتيجية نمو تهدف إلى تلبية طموحات العملاء وتيسير إجراءات التعامل مع البنك، وأضاف قائلا: إن نجاح العلامة التجارية في مصر يرجع إلى قدرة البنك على إحداث تغيير ملحوظ خلال الفترة الانتقالية بعد الاستحواذ وإعادة انطلاق أنشطة البنك من خلال شبكة فروعه المنتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية، وهو ما يتطلب آليات حديثة ومتطورة تمكنا من استحداثها بناء على خبرتنا الكبيرة في هذا المجال من خلال مجموعة البنك الأهلي الكويتي. نحن فخورون بما حققناه حتى اليوم ونعتبره باكورة الانطلاق إلى آفاق أكثر اتساعا.