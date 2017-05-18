الدورة تناولت مفهوم صناديق الاستثمار الإسلامي ومزاياها وخصائصها وفوارق محتوياتها

عقد بنك الكويت الدولي مؤخرا دورة تدريبية تحت عنوان «صناديق الاستثمار الإسلامي»، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام وحضرها نخبة من موظفي البنك العاملين في مجال الاستثمار المحلي والدولي، إلى جانب ممثلي الإدارات المعنية.

وفي إشارة لهذه الدورة، صرح المراقب الشرعي في البنك، د.هشام عبدالحي، قائلا: لقد تناول برنامج الدورة مفهوم صناديق الاستثمار الإسلامي ومزاياها وخصائصها، وبيان فوارق محتوياتها عن الصناديق التقليدية، كما تطرق إلى الجوانب الفنية والقانونية والشرعية والتنظيمية لصناديـــق الاستثمــــار الإسلامي.

وعلى صعيد آخر، أوضح عبدالحي أن هذا البرنامج يأتي مواكبـــة لأحدث أدوات وصيغ الاستثمار التي استقطبت المستثمرين لتميزها بعوائد مجزية، ومساواة في الربح للجميع، إلى جانب سهولة الاشتراك بها وسهولة التسييل، حيث توافقت مع تطلعاتهم في تنمية ثرواتهم في بيئة إيجابية ناجحة تقوم على الخبرة التخصصية والضوابـــــط الرقابيــــة، فاستأثرت بثقة المستثمرين وطمأنينتهم.

وأضاف عبدالحي أن الدورة تميزت بحلقات نقاشية وحالات عملية محققة بذلك قيمة مضافة عالية، كما أشاد بتميز المشاركين وعددهم (14) متدربا وتفاعلهم الإيجابي مع المحاضرين. واختتمت الدورة بإنشاء صندوق استثماري افتراضي يتوافق مع متطلبات اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة سوق المال في الكويت.

وفي ختام تصريحه، أفاد عبدالحي أن نجاح هذه الدورة يقع ضمن سلسلة من البرامج المتكاملة التي يتم تنفيذها على مراحل وفق خطة منهجية، وذلك انطلاقا من سياسة الدولي القائمة على أن التدريب عملية مستمرة من شأنها البلوغ بموظفيه إلى احترافية مهنية متميزة تؤهلهم لمواكبة التطور المضطرد في الصناعة المصرفية الإسلامية، المصاحب للإقبال المتنامي على الخدمات المصرفية الإسلامية على الصعيد الدولي والإقليمي.