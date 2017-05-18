النفيسي: «بيتك» حريص على المساهمة في المبادرات الإستراتيجية التي تمثل اسم الكويت وتسلط الضوء على ثقافتها

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» بإطلاق مبادرة «الكويت عاصمة الشباب العربي 2017» التي أقيمت في قصر «بيان» تحت رعاية وحضور صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، وذلك انطلاقا من حرص «بيتك» على المساهمة في دعم الجهود التي ترتقي بالشباب وتنهض بهم وتبرز طاقاتهم وامكانياتهم.



ومثّل «بيتك» في حفل إطلاق هذه المبادرة الكبيرة وفد رسمي يترأسه نائب رئيس مجلس الادارة عبدالعزيز النفيسي، ويضم رئيس الاستراتيجية للمجموعة فهد المخيزيم، ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة وليد مندني، والمدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة يوسف الرويح. وقال النفيسي إن «بيتك» سيكون من الداعمين والمساندين للأنشطـــة والبرامج الرياضية والثقافية والاجتماعية التي ستنظم بهذه المناسبة، بما يؤكد دور الكويت الخليجي والعربي ومساهماتها الحضارية، ويتيح لشباب الكويت المشاركة بإيجابية والاطلاع على تجارب جديدة وإثراء الساحة الشبابية العربية بالعديد من المبادرات والاضافات المهمة.



واشار في تصريح صحافي على هامش الاطلاق الرسمي لمبادرة «الكويت عاصمة الشباب العربي 2017» ان مشاركة «بيتك» في هذه المناسبة تؤكد حرصه على المساهمة في المبادرات الاستراتيجية التي تمثل اسم الكويت وتسلط الضوء على ثقافتها تأكيدا على دعم جهود الدولة والمؤسسات الحكومية في إنجاح هذا الحدث البارز الذي يعزز من مكانة الكويت ويرسخ دورها الرائد في تنمية الشباب على المستويين المحلي والعربي.



ووقع «بيتك» ووزارة الدولة لشؤون الشباب اتفاقيتين الاولى للتعاون والشراكة، والثانية لرعاية ودعم الفعاليات والانشطة المتعلقة باحتفالات الكويت عاصمة الشباب العربي، تاكيدا لدور«بيتك» واهتمامه بالشباب والتزاما وتقديرا لدور هذه الشريحة المهم في المجتمع. واشادت الشيخة الزين صباح الناصر الصباح وكيل الوزارة بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بجهود ومبادرات «بيتك» تجاه الشباب وحرصه المستمر على تنظيم العديد من الفعاليات والانشطة المعنية بهم، مشيرة الى ان مبادرة «بيتك» بالتوقيع كأول بنك على اتفاقية تتعلق برعاية ودعم احتفالات الكويت عاصمة الشباب العربي، تؤكد ما يوليه من اهتمام ومتابعة لإنجاح أعمال الهيئات والجهات الرسمية العاملة في مجال الشباب والرياضة، ويقدم بذلك النموذج لما يجب ان يكون عليه دور القطاع الخاص في مساندة جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة.

وتعكس الاتفاقيتان التزام «بيتك» الراسخ تجاه الشباب الذي يراه عماد الحاضر والمستقبل، و«بيتك» البنك الوحيد في المنطقة الذي يساند ويدعم مجموعة متنوعة من المبادرين الشباب، حيث نظم العام الماضي اكثر من 100 مبادرة تجاه القدرات الوطنية الشابة، ويحتل الشباب في استراتيجيته أولوية قصوى تقديرا لدورهم المهم والمستمر، حيث يمثلون أكبر نسبة من السكان وأكثرها حيوية وفاعلية وقدرة على المساهمة في تنفيذ خطط التنمية والتطوير في المجتمع.

وخلال الحفل، كرم سمو الامير الفائزين بجائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي لهذا العام، ومن بينهم اثنان من موظفي «بيتك» السابقين وهما مطلق الجاسر الذي فاز بجائزة التميز في مجال العلوم الشرعية، وعبد الله الخزام في مجال ريادة الاعمال ما يعكس ريادة «بيتك» في اعداد اجيال واعدة من العناصر الوطنية الشابة، وتميزه في تخريج كفاءات وطنية تترك بصمة في مجالات عديدة في سوق العمل.