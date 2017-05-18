البرنامج يقدم 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح

أجرى البنك الأهلي المتحد في السابع عشر من مايو الحالي السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.



وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد أننا بهذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا. وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول محمد عبدالله الكندري على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار.

بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 لكل رابح، وهم: شهناز اكبر حيدر، ريني راشد لطفي، يوسف محمد بهبهاني، محمد حمد اليوسف، بدر علي عبدالله، هويدا محمد الشيخ، خالد محمد حسن، ريم الحسين، عبدالحميد دشتي، باسمه غانم جابر، محمد صاهود الرويلي، إسماعيل عبدالحسين علي، حنان حجي، يوسف احمد الميلم، باسم عبدالرحمن، عبدالخضر عبدالله علي، لولوه سعد الكندري، فائقة احمد يوسف، وداد عبدالله درويش، حميدة حميد خليل، شوبار محسن، جليله سيد حبيب، ياسر علي عبدالوهاب، فاطمة احمد عبدالله وخالد خميس حسين.

وأضاف البنك: هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب بفتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد.

وتتلخص شـــــروط الاستفادة من السحوبات على جوائز حساب الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار كويتي، علما بأن عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلين للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.