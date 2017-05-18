زكى الاتحاد العربي للحديد والصلب في ختام أعمال دورته الـ 116 رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد (كويت ستيل) الكويتي عواد الخالدي لرئاسة مجلس الاتحاد للأعوام الأربعة المقبلة.

وقال الخالدي في تصريح لـ «كونا» ان الاتحاد يعتبر من أوائل الهيئات المنبثقة عن جامعة الدول العربية وتم الإعلان عن إنشائه في أبريل 1971، حيث وقع وثيقة الإنشاء ممثلون عن 15 شركة ومؤسسة للحديد والصلب تابعة لسبع دول عربية هي: الجزائر ومصر والسودان والعراق وسورية ولبنان والكويت.

وأوضح ان هؤلاء هم الذين أقروا الخطوة الأولى لإنشاء اتحاد عربي لصناعة الحديد والصلب يرعى بالدرجة الأولى تلك الصناعة الوليدة في العالم العربي آنذاك.

وأشار إلى ان الهدف الأساسي من إنشاء الاتحاد هو تنمية العلاقات الفنية والتجارية في مجال صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي وتطويرها بشكل عام من خلال أساليب عدة من بينها العمل في مجالات إنتاج وتسويق الخامات المستخدمة في إنتاج الحديد ومنتجاته وتأمين حاجة شركات الصلب العربية من المواد الأولية وتوفير المعلومات اللازمة عن صناعة الصلب للشركات الأعضاء والمستثمرين الجدد.

وأوضح الخالدي ان الاتحاد يعتمد على عدد من الإستراتيجيات منها ضرورة زيادة إنتاج الدول العربية من أنواع الصلب المختلفة وتنويع توليفة المنتجات لسد احتياجات الصناعات العربية الناشئة، لاسيما الهندسية منها ومشروعات الإنشاء والتعمير والبنى التحتية.

وأضاف ان الاتحاد يشدد كذلك على أهمية التعاون العربي في الاستثمار في مشروعات عربية مشتركة في صناعة الصلب أو الصناعات المصاحبة لها وفي مجال البحث والتطوير وإزالة أي معوقات قد تواجه صناعة الصلب العربية.

يذكر ان المقر الرئيسي للأمانة العامة للاتحاد في مدينة الجزائر العاصمة ويضم في عضويته ممثلين عن 91 مصنعا للحديد والصلب في العالم العربي ويتشكل مجلس إدارته من 27 عضوا.