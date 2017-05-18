الشريفي: مشاريعنا تمتاز بأعلى ضمان للجودة في أعمال البناء وتنوع الخدمات

أعلنت مجموعة بافاريا الدولية مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية «العروض الرمضانية الحصرية» من تنظيم شركة اكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل في فندق الريجنسي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة بافاريا بدر الشريفي إن الشركة ستطرح خلال مشاركتها في المعرض مشاريعها المتعددة التي تقع في ضاحية صباح السالم، والتي تضم العديد من النماذج السكنية المتنوعة والمساحات المختلفة.

وأشار إلى أن مشاريع «بافاريا» تمتاز بأعلى ضمان للجودة في أعمال البناء ومستوى التشطيب وتنوع الخدمات، كما أن مجموعة بافاريا تعتبر هي المالك لجميع مشاريع الشركة، والمنفذ لجميع الأعمال الإنشائية عبر شركة بافاريا للتجارة العامة والمقاولات، والمسوق الحصري لمشاريع الشركة فقط وذلك في محاولة للجمع بين أرقى التشطيبات والخدمات مع أقل الأسعار مقارنة بالأسعار الحالية في السوق المحلي.

ودعا زوار المعرض إلى زيارة جناح الشركة في المعرض، وذلك قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة في ظل المميزات الكبيرة التي تتمتع بها مشاريع الشركة في السوق المحلي، الأمر الذي يجعلها من بين أفضل الخيارات للمستثمرين والمواطنين الباحثين عن التميز في شقق التمليك.

وبين أن الشركة تحرص على أن يتم التواصل مع العملاء مباشرة، حيث ان المصداقية ومعايير الجودة تحتم علينا التعاقد المباشر مع العميل بعيدا عن شركات التسويق الأخرى، ومن أجل ذلك فإن الشركة لا تقوم بتسويق أية مشاريع غير مملوكة للمجموعة.

وتابع: إن المعايير الصارمة التي تتبناها الشركة تفرض عليها البناء وفق أحدث التصاميم العصرية المناسبة لجميع الأذواق وتجهيز الوحدات السكنية بأعلى مستويات الجودة والالتزام بالمخططات والقوانين الصادرة من الجهات الرسمية سواء داخل الكويت أو خارجها.

وذكر الشريفي أن مشاريع الشركة السابقة تميزت بالاتقان والجودة العالية التي نالت رضاء العملاء بامتياز، الأمر الذي أدى إلى طرح عدة مشروعات سكنية في ضاحية صباح السالم الاستثمارية والتي تقع في ملتقى طريق الفحيحيل السريع مع الدائري السادس، وتمتاز هذه المنطقة بنوعية وحجم المشاريع العملاقة وقربها من جميع مناطق الكويت.