في إطار سعيها الدائم والمستمر للمحافظة على متطلبات الأمن والسلامة وضمن برنامج مشاركة إدارة مجمع وبرج يال التجاري في زيادة الوعي الاحترازي والمندرج ضمن مسؤولياتها الاجتماعية، نفذت الإدارة العامة للإطفاء مؤخرا عملية إخلاء وهمي في مجمع وبرج يال التجاري الكائن بمنطقة الفحيحيل بالتعاون والتنسيق مع إدارة المجمع.

وبدأ سيناريو الإخلاء بانطلاق صافرات الإنذار، تبعه الإبلاغ عن حادث حريق وهمي من قبل إدارة المول والذي تعاملت معه الإدارة العامة للإطفاء بمستوى عال من السرعة والمهنية، حيث هرعت إلى موقع الحادث بمعداتها وسياراتها وآلياتها الحديثة والمجهزة تجهيزا عالي الكفاءة، وعند وصولهم إلى مداخل المجمع، تم تحديد أقرب بوابة للدخول منها وإجراء عملية الإخلاء لكل من برج المكاتب والمجمع.

يذكر بأن هذا الإخلاء الوهمي جاء ضمن خطة مدروسة ومبرمجة من قبل الإدارة العامة للإطفاء لزيارة المجمعات التجارية، ويعتبر بمنزلة دورة تدريبية للقائمين على إدارة المجمع والطاقم الأمني التابع لهم وتعريفهم بطريقة التعامل مع مثل هذه الحوادث إن حصلت مستقبلا.