الشايع: الشراكة مع «هيلتون» ستعزز تجربة التسوق في البحرين والكويت وستستقطب العائلات والسياح والمسافرين

أعلنت شركة المباني عن توسعها في شراكتها مع شركة هيلتون العالمية بتوقيع اتفاقية لتطوير هيلتون بحرين باي أوتيل أند ريزدنسز ضمن الأفنيوز ـ البحرين، ما سيعزز الشراكة القائمة والتي تتضمن إنشاء وتشغيل فندقين ضمن توسعة الأفنيوز الجديدة في الكويت هما فندق ولدورف استوريا من فئة الخمس نجوم، وفندق الجاردن إن من فئة الأربع نجوم.



وكان اجتماع قد عقد مؤخرا بين شركة هيلتون العالمية وشركة تطوير كورنيش الملك فيصل التي تملك فيها شركة مباني البحرين 35% والمملوكة بدورها لشركة المباني أعلن خلاله عن توقيع اتفاقية إنشاء وتشغيل هيلتون بحرين باي أوتيل آند ريزدنسز ضمن موقع الأفنيوز ـ البحرين، والمقرر أن يستقبل ضيوفه في أوائل عام 2020.



وسيضم هيلتون بحرين باي الذي سيفتتح للمرة الأولى في البحرين 210 شقق فندقية، وسيكون متصلا بشكل مباشر بالأفنيوز - البحرين، ويمكن لضيوفه الاستمتاع بأربعة مطاعم مختلفة ومتميزة، كما يمكنهم الاستمتاع أيضا بحمام السباحة والمنتجع الصحي ومرافق اللياقة البدنية.ويعتبر الأفنيوز - البحرين أول مجمع تجاري وترفيهي من نوعه في مملكة البحرين بواجهة بحرية فريدة تمتد على مسافة 1.5 كيلو متر، وبموقع استراتيجي في قلب المنامة بمحاذاة شارع الملك فيصل.



حيث سيقدم المشروع مفهوما جديدا في المملكة بتصميم مستوحى من الأفنيوز - الكويت. ويعزز هذا الإعلان الشراكة المتنامية بين شركة هيلتون العالمية وشركة المباني، والذي سينعكس بدوره على حركة السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت تشهد انتعاشا في الفترة الأخيرة، حيث يحقق الأفنيوز ـ الكويت معدلات نمو متزايدة من الزوار، ومن المتوقع أن يحقق النجاح ذاته في البحرين، بالإضافة الى تعزيز ذلك مع الفنادق كأحد مكونات المشاريع.



وفي تصريحات متصلة، قال رودي ياجرزباخر، رئيس «هيلتون العالمية» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «نحن سعداء بالعمل مع شركة تطوير كورنيش الملك فيصل، لتطوير هيلتون في البحرين للمرة الأولى، ويمثل ذلك التزاما مهما ولاسيما نحن نقوم بذلك مع شريك موثوق به مثل شركة كورنيش الملك فيصل، فضلا عن موقعه الإستراتيجي في قلب المنامة والذي من المتوقع أن يصبح أحد مناطق الجذب السياحي الرئيسية في البلاد». وسيشكل هيلتون بحرين باي أحدى مكونات مشروع الأﭬنيوز ـ البحرين، الذي تتضمن المرحلة الأولى منه نخبة واسعة من العلامات التجارية الرائدة في مجال التجزئة والمطاعم تمتد على مساحة تأجيرية تبلغ 40 ألف متر مربع والتي من المقرر افتتاحها في الربع الأخير من العام الحالي، كما ستضيف المرحلة الثانية من المشروع نحو 30 ألف متر مربع مساحة تأجيرية إضافية لاحقا.

من جهته، قال محمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس إدارة شركة المباني وشركة تطوير كورنيش الملك فيصل: في الوقت الذي نواصل فيه التوسع في بناء الأﭬنيوز خارج الكويت، فاننا سعداء بتعزيز شراكتنا مع شركة هيلتون العالمية إحدى أعرق الشركات في قطاع الضيافة، التي بدأت شراكتنا معها من خلال الأفنيوز في الكويت. وتابع: إن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز تجربة التسوق في البحرين والكويت، حيث ستستقطب العائلات المحلية والسياح والمسافرين من رجال الأعمال على حد سواء.

وقال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: نحن مستمرون في خطط نمونا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي تحت مجموعة من العلامات التجارية، وجميع هذه الفنادق تتميز بموقعها وبقيمتها المضافة، وأن الشراكات الإستراتيجية مع شركة كورنيش الملك فيصل وشركة المباني، تدعم خطط توسعنا حيث نتطلع الى المزيد من الفرص.

ويمكن لنزلاء هيلتون بحرين باي أوتيل آند ريزدنسز الوصول مباشرة إلى المتاجر وأماكن الترفيه المتاحة في الأﭬنيوز - البحرين، بالإضافة إلى الكورنيش الجديد الذي يمتد طوله 1.5 كم، والذي تم إنشاؤه لتوفير بيئة استجمام أسري على الواجهة البحرية. ويستفيد الموقع من وصلات مباشرة مع كل من طريق الملك فيصل السريع وجسر الشيخ عيسى بن سلمان، ما يتيح سهولة وصول السياح القادمين من مطار البحرين الدولي أو القادمين من الجسر الذي يربط البحرين بالسعودية.