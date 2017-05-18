1.6 مليار دينار ارتفاع قيمة أصول البنوك بنسبة 2.2% مقارنة بديسمبر الماضي

البنوك الإسلامية استحوذت على 38% من إجمالي الأصول بنهاية مارس شريف حمدي

شهدت الأرباح الفصلية للبنوك الكويتية نموا ملحوظا في صافي الأرباح لفترة الربع الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من 2016 بنسبة 7%، إذ بلغت أرباح الربع الأول في 2017 نحو 196 مليون دينار مقارنة مع 183 مليون دينار في ذات الفترة المالية من العام الماضي.

وفي تحليل أجرته «وحدة الابحاث الاقتصادية بجريدة الأنباء» تبين ما يلي:

٭ جاء بنك الكويت الوطني بالصدارة من حيث أعلى الأرباح بـ 85.3 مليون دينار مقارنة بـ 78.9 مليون دينار في الربع الأول من 2016 بنسبة نمو 8.1%، وذلك لارتفاع عائدات الفوائد وصافي

الإيرادات من التمويل الإسلامي.

٭ حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» ثانيا بـ 38.6 مليون دينار مقارنة بـ 34.1 مليون دينار بنسبة نمو 13.2%.، وذلك لزيادة صافي إيرادات التمويل واتعاب العمولات وايرادات الاستثمار.

٭ بنك برقان حقق نموا ملحوظا بنسبة 25.4% بأرباح إجمالية 17.8 مليون دينار ارتفاعا من 14.2 مليونا، وذلك بسبب تراجع تكاليف مخصص الانخفاض في قيمة القروض والسلفيات.

٭ حقق بنك بوبيان نموا بلغ 17.8% محققا أرباحا بلغت 10.6 ملايين دينار، ارتفاعا من 9 ملايين جراء زيادة الإيرادات التشغيلية لنمو صافي إيرادات التمويل بناء على زيادة حجم أصول البنك.

٭ ارتفعت أرباح بنك الدولي بنسبة 13.4% ببلوغها 7.6 ملايين دينار ارتفاعا من 6.7 ملايين دينار في الربع الأول من العام الماضي، على وقع ارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة زيادة حجم أصول البنك.

٭ شهد بنك وربة أعلى نسبة نمو في الأرباح في الربع الأول من العام الحالي ب 298%، إذ بلغت أرباحه 1.3 مليون دينار مقارنة بـ 328 ألف دينار في ذات الفترة من العام الماضي، وارتفعت أرباح البنك بسبب زيادة المحفظة التمويلية بنسبة 60% مقارنة بالربع الأول من 2016، فضلا عن زيادة صافي إيرادات الاتعاب والعمولات.

٭ استحوذت البنوك الإسلامية وعددها 5 بنوك هي «بيتك» و«المتحد» و«بوبيان» و«الدولي» و«وربة» على نحو 38% من إجمالي الأرباح البالغة 196 مليون دينار بإجمالي بلغ 74 مليون دينار، وشهدت أرباح البنوك الإسلامية الخمسة نموا في الأرباح بنهاية الثلاثة أشهر الأولى من 2017 بنسبة 8.5% مقارنة بذات الفترة في 2016، إذ بلغ إجمالي أرباح تلك البنوك آنذاك 65.5 مليون دينار.

٭ حققت البنوك الكويتية نموا في إجمالي الأصول بنهاية الربع الأول من 2017 بنسبة 2.2% بقيمة 1.6 مليار دينار، إذ بلغ إجمالي الأصول طبقا لوحدة الأبحاث الاقتصادية لـ «الأنباء» 73.15 مليار دينار ارتفاعا من 71.9 مليارا في الربع الأول للعام الماضي.