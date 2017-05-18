حقائق عن الشركة: أعلى سعر سهم في بورصة الكويت

من أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية التي تقارب ٥٠٠ مليون دينار

حصة كبيرة من تداولات البورصة

يعد دخول شركة هيومن سوفت القابضة في مؤشر مورجان ستانلي MSCI خطوة اضافية في نجاحات هيومن سوفت، حيث ان مؤشر MSCI هو مؤشر عالمي يتضمن الشركات المدرجة الأكثر تداولا في البورصة.

وتتابع المحافظ والمستثمرون العالميون تكوين مؤشر MSCI عن كثب، حيث تتضاعف الاستثمارات في الشركات التي تكون ضمن المؤشر بشكل كبير.

ولم يكن دخول شركة هيومن سوفت في مؤشر MSCI فقط، بل وقد أعلن مؤشر FTSE، وهو مؤشر عالمي مركزه لندن، أنه أجرى عملية مراجعة دورية لمؤشر ​FTSE Coast Kuwait 40 Index ووفقا لذلك، سيتم دخول شركة هيومن سوفت في هذا المؤشر بتاريخ 22 مايو 2017.

الجدير بالذكر أن شركة هيومن سوفت تمثل أعلى سعر سهم في بورصة الكويت، ومن أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية (484 مليون دينار)، وقد استحوذت على حصة كبيرة من تداولات السوق بنسبة 5% من مجموع التداولات في بورصة الكويت خلال الشهر الماضي.