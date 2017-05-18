أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني الرسمي للكويت، أنها ستقوم يوم الجمعة الموافق 19 الجاري بالبدء بإتمام عملية الانتقال التام إلى نظام «أماديوس ألتيا» الرائد عالميا لإدارة عملية الجرد والحجوزات وإصدار التذاكر وبرامج العضوية، وذلك عقب 9 أشهر من الإعداد ونقل البيانات والاختبار وتدريب الموظفين وإعادة الاختبار لمرات عديدة.

وأوضح عبدالمنعم عبدالسلام مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في الخطوط الجوية الكويتية، ومدير مشروع تطبيق نظام أماديوس، أن تطبيق هذا النظام الرائد عالميا يعد طفرة تقنية ستمكن الشركة من التفاعل مع المسافرين وعملائها المختلفين وشركائها في مجال السفر والسياحة.

وصرح عبدالسلام قائلا: يعتبر نظام أماديوس ألتيا نظاما متكاملا لخدمات الركاب، ويسهل كل التعاملات سواء كانت إلكترونية أو مباشرة بين الخطوط الكويتية وعملائها المتنوعين.

كما أضاف: تم تقسيم المشروع إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن الانتقال إلى أنظمة إدارة عملية الجرد والحجوزات والتذاكر وبرامج العضوية، وستبدأ عملية الانتقال الكامل إليها مساء يوم 19 مايو، بينما تشتمل المرحلة الثانية على نظام تحكم مغادرة الركاب والذي سيتم تشغيله بدءا من شهر يونيو المقبل انطلاقا من المحطات الدولية والإقليمية للخطوط الجوية الكويتية.