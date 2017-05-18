أعلن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن نتائجه المالية للربع الأول من 2017، المنتهي في 31 مارس 2017، محققا 2.1 مليون دينار أرباحا صافية مقارنة بأرباح بلغت 200 ألف دينار في الربع الأول من العام 2016.

وقد ارتفع إجمالي الإيرادات من 2.9 مليون دينار في الربع الأول من 2016 إلى 5 ملايين دينار، أما الإيرادات من الرسوم والعمولات، والتي تمثل 66% من إجمالي الإيرادات، فقد ارتفعت بمبلغ 100 ألف دينار لتصل إلى 3.3 ملايين دينار في الربع الأول من 2017.

وحققت إدارة الأصول إيرادات بلغت 2.8 مليون دينار، وارتفع إجمالي الأصول المدارة لصالح العملاء بمبلغ 23 مليون دينار ليصل إلى مليار دينار في نهاية الربع الأول من 2017، وذلك من خلال استقطاب أموال جديدة والأداء الإيجابي للأصول المدارة.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة «جلوبل» حارب الدرمكي: «حققت الشركة ارتفاعا في الإيرادات والأرباح الصافية وهي بداية ممتازة لهذا العام.