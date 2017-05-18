شارك وفد هيئة أسواق المال في الاجتماع السنوي الـ 42 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الايسكو»، والذي عقد في مدينة مونتيغو باي في جمهورية جامايكا، في الفترة من 14 إلى 18 مايو الجاري، وترأس وفد الهيئة رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي د. نايف الحجرف، ونائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة مشعل العصيمي، وبمشاركة مدير مكتب العلاقات الدولية عبدالرحمن محمد، والباحثة القانونية الرئيسية نورة الهارون.

واجتمع العصيمي برئيس مجلس إدارة المنظمة ورئيس مفوضي الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ أشلي أدلر، لشكره على دعمه وتأييده انضمام الهيئة لمنظمة الايسكو، وأكد أدلر أنه يتطلع لرؤية الكويت في دور فعال في أنشطة المنظمة من خلال المشاركة في اللجان العاملة والإقليمية كلجان AMERC وGEMC، بالإضافة الى بعض اللجان الفنية.

وتطرق الاجتماع الى أنظمة ما بعد التداول، حيث تتجه الهيئة لحسم المرحلة الأولى من تطبيق الانتقال من T+2 الى T+3 في 21 مايو الجاري، واقترح أشلي تبادل الخبرات بين الكويت وهونغ كونغ خاصة في مجال تطبيق نظام المقاصة المركزية أو ما يسمى بـ CCP.

وفي السياق ذاته التقى الوفد كذلك بنظيره من هيئة السوق المالية السعودية، لمناقشة الأمور المشتركة التي تخص الجانبين في مجالات عدة، كما حضر الوفد عدة ورش وجلسات عمل مقامة على هامش الاجتماع لمتابعة آخر التطورات في مجال الأسواق والتشريعات، الى جانب حضور اجتماع لجنة الأسواق المتنامية والناشئة.