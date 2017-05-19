أحمد مغربي

قال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت جمال جعفر إن الشركة نجحت في تحقيق طاقة إنتاجية مرحلية مستهدفة تبلغ 3.150 ملايين برميل يوميا، مقدما الشكر والتقدير لكل العاملين والمقاولين على هذا الإنجاز الكبير، والذي يعزى الى تمسكنا بقيمنا الأصيلة وفي مقدمتها قيم الالتزام والتميز والتعاون.

وأوضح جعفر في الموجز الإخباري الثاني الذي حمل عنوان «ترسيخ قيم شركة نفط الكويت في بيئة العمل» والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه وبالنظر إلى المرحلة الدقيقة التي تمر بها الصناعة النفطية اليوم بسبب هبوط أسعار النفط، فقد بات لزاما أكثر من أي وقت مضى أن نتحلى بالعزم والإصرار في تشبثنا بهذه القيم وفي سعينا الحثيث لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

وأضاف جعفر قائلا: «يحمل كل جيل من العاملين والمقاولين في شركتنا رونقا من الأفكار الخلاقة والمميزة التي تضم في طياتها الكثير من التطوير والتحسين لأداء الشركة، غير أن كل جيل من هؤلاء له ما يميزه عن الآخرين من حيث التوقعات والتطلعات.



وبينما ينبغي أن نكون منفتحين على تبني أفكار هذه الأجيال، يتعين علينا أن نقتدي بموروث قيم من سبقونا من الأجيال الماضية، كمثال المثابرة والتفاني في العمل والمحافظة على أوقات العمل».

وتحقيقا لهذا الهدف، قامت مجموعتا مكتب الرئيس التنفيذي والعلاقات العامة والإعلام بإعداد فيلم مدته ساعة، يعرض فيه عدد من الشخصيات البارزة في تاريخ الشركة تجاربهم والتحديات التي واجهوها خلال مسيرتهم الحافلة بالعطاء، ويقدمون أهم النصائح لنا وللأجيال القادمة، وسيتم إطلاق أجزاء هذا الفيلم خلال الأسابيع المقبلة.