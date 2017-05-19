عمر الغانم: منطقتنا على أهبة الاستعداد للاستفادة من إمكانياتها البشرية



كشف مؤشر رأس المال البشري التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي عن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام لا تستحوذ إلا على 62% من إمكانيات رأس المال البشري، مشيرا الى ان هناك تحسنا ملحوظا في معدلات التحصيل العلمي للجيل الأصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقع التحليل الوارد في التقرير الجديد بعنوان «مستقبل الوظائف والمهارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إعداد المنطقة للثورة الصناعية الرابعة» والذي أصدره المنتدى أمس، توقع أن يزيد مجموع الحاصلين على التعليم العالي في المنطقة بنسبة 50% بحلول عام 2030، وعلى الرغم من ذلك، فإن اثنين من كل خمسة خريجين عاطلين عن العمل.

وذكر ان نسبة العمالة ذات المهارات العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبلغ 21%، وتوجد إمكانيات واسعة لخلق وظائف جديدة ذات قيمة مضافة عالية، ولكن هناك فجوة في المهارات لتلبية هذه الطلبات، وتمثل المرأة موهبة كامنة ضخمة، إلا أن الفجوات بين الجنسين في مكان العمل لاتزال مرتفعة.



ومن شأن إغلاق الفجوة بين الجنسين أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 34% والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 12%.

وبين التقرير ان المنتدى الاقتصادي العالمي والهيئات المكونة له سيبذلون جهودا جديدة لإغلاق الفجوات بين المهارات وبين الجنسين خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار إلى ان هناك عددا قليلا من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستعدة بشكل كامل للانقطاع الوشيك للوظائف والمهارات والناجم عن التغير التكنولوجي.

وتتضمن النتائج الرئيسية للتقرير، الذي يستخدم بيانات جديدة من لينكد إن، ما يلي:

٭ ان احتمالية البطالة لدى الشباب اليافعين أكثر بنحو خمسة أضعاف منها لدى الراشدين في المنطقة.



ومع ذلك، وعلى عكس الأنماط العالمية، يشكل خريجو الجامعات ما يقارب ثلث مجموع العاطلين عن العمل في المنطقة.

٭ تأتي الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والسعودية على رأس الدول التي توفر الوظائف ذات المهارات العالية.



ومن بين الوظائف الشائعة ذات المهارات العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هناك المصرفيون التجاريون والمحاسبون ومعلمو المدارس والأكاديميون والمهندسون واستشاريو تكنولوجيا المعلومات، وفقا لبيانات لينكد إن.



ويكشف تتبع اتجاهات النمو وتراجع الوظائف في أسواق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تزايد الطلب على الصحة والتعليم والرعاية والخدمات الشخصية وعلى المهارات المبدعة، والعاملين في مجال السفر والسياحة.

٭ ونظرا إلى أن المنطقة تواجه بالفعل فجوة في المهارات وفقا لقادة الأعمال، فإنها ستحتاج إلى إعداد القوى العاملة الحالية والمستقبلية لمستقبل الوظائف، لاسيما الوظائف التي تتطلب المهارات العالية، لكي تبقى قادرة على المنافسة.



ويشير التحليل إلى أن 41% من جميع نشاطات العمل في الكويت معرضة للتشغيل الآلي، كما تبلغ هذه النسبة 46% في البحرين والمملكة العربية السعودية و47% في الإمارات العربية المتحدة و59% في مصر و50% في المغرب وتركيا و52% في قطر.



وبالتالي، سيكون من المهم أيضا إعادة تأهيل القوى العاملة التي من المحتمل أن تتأثر بذلك وتطويرها، لإدارة التحولات الجارية في سوق العمل.

٭ تتميز السيدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمستويات عالية من التحصيل العلمي والمهارات، لذا فهن يمثلن قدرات رأسمال بشري كبيرة.



ومع ذلك، لاتزال الفجوات بين الجنسين في القوى العاملة كبيرة، إذ تراوحت بين 40% فقط في الكويت وقطر إلى ما يقارب 80% في الجزائر والأردن.



وسيشكل إدماج المزيد من المواهب النسائية مسارا رئيسيا لتخطيط القوى العاملة في المنطقة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم ورئيس مشروع «رؤية جديدة لتوظيف الشباب العربي» عمر الغانم: «ان منطقتنا، بسكانها الشباب، تقف على أهبة الاستعداد للاستفادة من إمكانياتها البشرية الهائلة، ولكننا بحاجة إلى القيام بدورنا لتحقيق ذلك.



فلابد لنا من أن نبذل المزيد من الجهد لصقل مهارات الأفراد للوظائف، الآن ومستقبلا، ولتوفير العمالة ذات القيمة العالية التي تحتاجها هذه المنطقة للتفوق من خلال الثورة الصناعية الرابعة.



وتساهم مبادرة «رؤية جديدة لتوظيف الشباب العربي» في تحقيق هذا الهدف وهي ملتزمة بإحداث تأثير دائم على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».