شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في حفل تكريم المتفوقين من طلبة كلية العلوم الإدارية الذي أقيم في جامعة الكويت بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الهيئة التدريسية وكبار الشخصيات، استمرارا للمبادرات والمساهمات التي تكرس ريادة «بيتك» في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم الطلبة والشباب.

وتأتي مشاركة «بيتك» في حفل تكريم الطلبة المتفوقين ضمن الحرص على رعاية الطلبة والشباب ودعم العملية التعليمية، وإيمانا بأن الشباب هم عماد المستقبل والثروة الحقيقية للوطن والأصل الحقيقي في منظومة الاقتصاد والمجالات الحيوية الأخرى وهم اللبنة الأساسية في عملية التطوير وتحقيق الازدهار في البلاد.

وشارك في حفل التكريم النائب في مجلس الأمة عبدالوهاب البابطين وعدد من كبار المسؤولين.

وتلقى البنك إشادة من «العلوم الإدارية» بالدور الكبير في دعم الطلبة وأنشطة الكلية وتحمل أعباء المسؤولية الاجتماعية تجاه الشباب والعملية التعليمية بما يعكس ريادة «بيتك» ويجسد مكانته الرائدة محليا وإقليميا وعالميا، ويرسخ دوره السباق وتميزه في المسؤولية الاجتماعية.

ويسعى «بيتك» خلال مسيرته الى أن يجعل الشباب والتعليم على رأس أولوياته وذلك من خلال دعم العديد من المبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها في سبيل تمكين الشباب، كما لم يأل جهدا في رعاية أنشطتهم وتقديم التهنئة والتبريكات لهم ولذويهم في مثل هذه المناسبات المهمة والإنجازات الكبيرة.