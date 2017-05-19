مقدمة من «المملكة الخليجية» ومجموعة فنادق الحرمين

كشفت شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن استعدادها وضع خريطة طريق جديدة لها في عالم تنظيم المعارض العقارية في الكويت من خلال اختيار أفضل الشركات العقارية محليا ودوليا لعرض أفضل فرص استثمارية عقارية حول العالم لتقديمها للمستثمر الكويتي خلال المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية والذي سينطلق 5 يونيو المقبل ويستمر حتى 8 من الشهر نفسه في الريجنسي.

وكشف مدير القسم الفني والتسويق في الشركة عبدالله الشهابي، إن المعرض يجمع نحو 35 شركة محلية وعالمية ستقوم بعرض مشاريعها والتي تعتبر من المشاريع الأفضل والأقوى على الإطلاق محليا وخليجيا وعالميا تسوق في الكويت.

ولفت الشهابي إلى أن المعرض سيكون الحدث العقاري المتجدد، الذي يقدم بمنظور ومفهوم فريد من نوعه في كل دورة من دوراته، ويقدم أيضا فرصا تناسب جميع الشرائح من المستثمرين.

وتابع: «هذا الحدث يعتبر انطلاقة جديدة لسلسلة معارض الشركة المتميزة والناجحة خلال السنوات الماضية، وأن الشركة تسعى وبقوة لأن يكون معرضا له رونق خاص وطابع يليق بالمعارض العقارية التي قدمتها الشركة».

وأشار الشهابي إلى أن الشركة تحضر لهذا المعرض بمجموعة متنوعة من العروض والدعايات الجديدة في عالم المعارض، بالإضافة إلى سحوبات على صكوك للزوار والمشترين في المعرض والمقدمة من شركة المملكة الخليجية ومجموعة فنادق الحرمين، كما أخذت على عاتقها ان تجعل من المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية الذي يعد المعرض الأقوى على الإطلاق في عالم المعارض العقارية الكويتية معرضا فريدا من نوعه والذي يقدم فرصا تناسب جميع الشرائح وبأسعار في متناول الجميع.

واكد أن السوق العقاري يعتبر قبلة لجميع المستثمرين سواء للعقار في الكويت أو الخارج، كونه الاستثمار الآمن في أي وقت، ومن أجل ذلك تسعى الشركة لتوفير هذه الاستثمارات تحت سقف واحد وفي متناول راغبي الاستثمار في السوق العقاري.