وصول عدد الطلبة إلى 10.4 آلاف أبرز إنجازات 2016

طرح تخصصات جديدة تساهم في سد احتياجات سوق العمل

الشركة تركز على تطوير البنية التحتية لتعزيز أصولها وأدائها المالي

أحمد موسى

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بنسبة 160% من القيمة الاسمية وبواقع 160 فلسا للسهم بما يعادل 19.4 مليون دينار.

ووافقت الجمعية العمومية التي عقدت أمس، على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وقال رئيس مجلس الإدارة طارق فهد العثمان في كلمته للجمعية العمومية، إن شركة هيومن سوفت تفوقت خلال العام 2016 على نجاحاتها السابقة التي تمثلت في مشاريعها التعليمية في كل من جامعة وكلية الشرق الأوسط الأميركية، حيث نجحت في استقطاب الطلبة المتميزين.

وأضاف أن الشركة كانت سباقة في طرح تخصصات جديدة وفق احتياجات سوق العمل تجعلها قادرة على استيعاب الطلب المتزايد من خريجي الثانوية المؤهلين الأمر الذي يساهم بشكل فعال في سد احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن أحد أبرز إنجازات الشركة هو وصول عدد الطلبة المقيدين في الجامعة والكلية إلى 10.4 آلاف طالب وإضافة مبان تعليمية جديدة، وهو ما جاء استجابة لأعداد الطلبة المتزايدة سنويا.

وقال العثمان ان نشاط الشركة خلال 2016 تركز على بناء وتطوير البنية التحتية وتجهيز مختلف مرافق الحرم الجامعي بأحدث التقنيات وأكثرها تطورا حيث سيساهم ذلك في زيادة القيمة الفعلية لأصول الشركة ويعزز اداءها المالي في السنوات القادمة.

وأوضح ان الشركة سجلت نمو أرباحها لعام 2016 بنسبة 38%‏ لتبلغ 24.2 مليون دينار، فيما ارتفعت إيراداتها إلى 54.5 مليون دينار بنمو 25% عن عام 2015 لتساهم تلك النتائج الجيدة في تعزيز ثقة المستثمرين بسهم الشركة.

رؤية مستقبلية

وعن رؤية الشركة المستقبلية قال العثمان، إن شركة هيومن سوفت ستستمر في تركيزها على الاستثمار في قطاع التعليم العالي، وذلك من خلال مشاريعها التعليمية المتمثلة في كل من جامعة وكلية الشرق الأوسط الأميركية، حيث تسعى الشركة ضمان تحقيق جودة في التعليم وفي المخرجات التعليمية من خلال تقديم خدمات تعليمية متطورة في هذا القطاع الحيوي والمهم لترقى بالتعليم العالي على مستوى الكويت والمنطقة.

وأضاف ان الشركة تسعى إلى توفير الموارد اللازمة لاستكمال مباني ومرافق الحرم الجامعي وصولا بها إلى حرم جامعي متميز ضخم بحجمه وإمكانياته.

ويذكر ان شركة هيومن سوفت دخلت مؤخرا في مؤشر مورجان ستانلي MSCI، حيث إن مؤشر MSCI هو مؤشر عالمي يتضمن الشركات المدرجة الأكثر تداولا في البورصة.

الجدير بالذكر أن شركة هيومن سوفت تمثل أعلى سعر سهم في بورصة الكويت، ومن كبرى الشركات من حيث القيمة السوقية (484 مليون دينار)، وقد استحوذت على حصة كبيرة من تداولات السوق بنسبة 5% من مجموع التداولات في بورصة الكويت خلال الشهر الماضي.