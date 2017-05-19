شريف حمدي

أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الثلاثة، فضلا عن ارتفاع السيولة على وقع زيادة عمليات الشراء على أسهم قيادية وأخرى متوسطة وصغيرة في قطاعات متنوعة، وذلك بعد تراجع الأسعار على مدار الأسبوعين الماضيين، ما شجع المتعاملين على زيادة العمليات الشرائية.

وأثرت عدة عوامل على نشاط السوق خلال تعاملات الأسبوع وأبرزها ما يلي:

٭ نشطت شريحة من المتعاملين بالسوق على عدد من الأسهم خاصة التي سجلت تراجعا سعريا خلال الأسبوع الماضي والذي سبقه، وكان التركيز لافتا على الأسهم الصغيرة ذات الطابع المضاربي بعد ان باتت أسعارها مشجعة للشراء.

٭ الأسهم القيادية أيضا حظيت بنشاط اتضح من زيادة السيولة التي تم ضخها على مدار جلسات الأسبوع بنحو 10 ملايين دينار إضافية، ما عزز مكاسب المؤشرات الوزنية التي بدأت في استعادة توازنها نسبيا بعد موجة تراجع كبيرة كادت تهوي بمكاسبها التي حققتها منذ بداية العام الحالي، وجاء الإقبال على الأسهم القيادية ذات الأداء التشغيلي مدعوما بالنتائج المالية الجيدة بالربع الأول والتي أظهرت نموا ملحوظا بالأرباح.

٭ يبدو أن البورصة الكويتية تتهيأ لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول وسط حالة من التفاؤل، وذلك اعتبارا من جلسة الأحد المقبل والتي ستشهد تغييرات جذرية أبرزها توحيد دورة التسوية T+3، وتغيير آلية استحقاق الأسهم، وتغيير آلية الحدود السعرية للأسهم، بالإضافة إلى الإغلاق العشوائي الذي يهدف للقضاء على الإغلاق المفتعل للبورصة.

وارتفعت معدلات السيولة الأسبوعية لتصل إلى 86 مليون دينار بمتوسط يومي 17 مليون دينار ارتفاعا من 76 مليون دينار بمتوسط يومي 15 مليون دينار في الأسبوع الماضي.

وعلى مستوى القيمة الرأسمالية للسوق، حققت مكاسب بنسبة 0.7% بنحو 200 مليون دينار ببلوغها 27.688 مليار دينار، بعد أن كانت 27.487 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي، وبذلك توقف مسلسل الخسائر الذي استمر لنحو 4 أسابيع متتالية.

وأنهت المؤشرات تعاملاتها على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.8%، محققا 55 نقطة مكاسب ليرتفع المؤشر إلى 6725 نقطة، وبذلك ارتفعت المكاسب السنوية للمؤشر إلى 17%.

٭ حقق المؤشر الوزني مكاسب بنسبة 0.5% بمكاسب نقطتين ليصل إلى 403 نقاط، وأنهى تعاملات الأسبوع على مكاسب سنوية تقدر بـ 6.2%.

٭ حقق مؤشر كويت 15 مكاسب بنسبة 0.9%، بارتفاع 8 نقاط ليصل إلى 919 نقطة، وزادت مكاسبه السنوية إلى 3.9% منذ بداية العام الحالي.