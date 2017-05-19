قالت محطة بلومبيرغ الإخبارية إن أثرياء العالم فقدوا نحو 35 مليار دولار من ثرواتهم يوم الأربعاء الماضي، بسبب الخسائر التي شهدتها أسواق الأسهم بضغط من الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة.



ووفقا لمؤشر «بلومبرج» للمليارديرات، فقد «بيل جيتس» أغنى رجل في العالم مليار دولار من قيمة أسهمه في «مايكروسوفت»، لتسجل ثروته 86.8 مليار دولار، بعد تراجع سهم الشركة بنسبة 2.8%، وهي أعلى وتيرة تراجع خلال عام تقريبا.



وبحسب موقع أرقام تراجع المؤسس المشارك لشركة «أمازون» «جيف بيزوس» إلى المرتبة الثالثة في تصنيف أثرياء العالم بعدما خسر 1.7 مليار دولار على خلفية تراجع سهم شركته بنسبة 2.2%، لتسجل ثروته 81.9 مليار دولار.

ووفقا للمؤشر خسر قطب التجزئة الإسباني «أمانسيو أورتيغا» 355 مليون دولار، لينهي اليوم في المركز الثاني بثروة تقدر بـ 83.2 مليار دولار.

وكان مؤسس «فيسبوك» الأكثر تضررا، بعدما فقد ملياري دولار من ثروته، عقب تراجع سهم الشركة بنسبة 3.3%، لتصل ثروة «مارك زوكربيرج» إلى 62.3 مليار دولار في المركز الخامس.

ويقدم مؤشر «بلومبرج» للمليارديرات تصنيفا يوميا لأغنى 500 شخصية في العالم، والذين بلغت قيمة ثروتهم الإجمالية 4.9 تريليونات دولار هذا العام.