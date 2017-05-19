أعلنت بورصـة الكويت عن إتمام إجراءات بيـع 131 مليون سهم من أسـهـم المجموعة التعليمية القابـضة لشركة بوبيان للبتروكيـماويات بقيمة إجمالية 39.2 مليون دينار.

وبحسب بيان للبورصة منشور على موقعها الإلكتروني أمس، فإن السعر الاسترشادي للصفقة هو 300 فلس للسهم الواحد.

وأوضحت البورصة أنه تم التوقيع بين الأطراف وهم مجموعة العوائد الوطنية للتجارة العامة والمقاولات، ونفائس القابضة، ونهوض التنمية للتجارة العامة والمقاولات كطرف بائع، وشركة بوبيان للبتروكيماويات كطرف مشتر.

وتابعت: انه سيتم استكمال إجراءات الدفع والتحويل كافة في موعد أقصاه الأحد المقبل في تمام الـ11 صباحا.

وتعد «نفائس» أكبر مساهم في «تعليمية» بحصة تبلغ 32.8%، تليها حصة «نهوض التنمية» بنحو 17.4%، ثم حصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغة 14.6%.

وأنهى سهم بوبيان للبتروكيماويات تعاملات أمس مستقرا عند سعر 560 فلسا، مسجلا تداولات بلغت 60.4 ألف دينار، وحجما بلغ 107.9 آلاف سهم.

يشار إلى ان شركة نفائس القابضة، أحد البائعين، أعلنت على موقع البورصة أنها باعت 80.4 مليون سهم من أسهم «التعليمية» إلى «بوبيان للبتروكيماويات» بقيمة 24.1 مليون دينار.

ونتج عن ذلك ربح 1.7 مليون دينار يظهر في ميزانية الربع الثاني من العام الحالي.