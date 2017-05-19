تسلمت مجموعة الخصوصية القابضة كتابا من الشركة الكويتية لتجهيز حقول البترول يفيد بتراجع الأخيرة عن شراء كامل الأسهم المباشرة وغير المباشرة لـ«الخصوصية» في شركة المعدات القابضة.

يشار إلى أن «الخصوصية» أعلنت في 22 مارس الماضي أنها وقعت اتفاقية مع الكويتية لحقول البترول لشراء أسهم الشركة في المعدات، والبالغة 40.8 مليون سهم، بسعر السهم الواحد 55 فلسا.

وبحسب بيان سابق لـ«الخصوصية»، كانت الصفقة ستنفذ خلال مزاد علني عن طريق البورصة، حيث قامت في أبريل الماضي بتعديل كمية أسهمها المعروضة للبيع لتصبح 40.39 مليون سهم بدلا من 40.85 مليون سهم.

ووفقا لبيانات شركة المعدات على موقع البورصة، تستحوذ «الخصوصية» بشكل مباشر وغير مباشر على 29.7% من أسهم رأسمال المعدات البالغة 136.4 مليون سهم.