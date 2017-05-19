«إعمار سكوير مول» يجمع نخبة من أشهر العلامات التجارية التركية والعالمية

افتتحت «إعمار تركيا»، التابعة لشركة «إعمار العقارية»، مركز التسوق والترفيه الجديد «إعمار سكوير مول» الذي تم تطويره وفق أعلى معايير التميز العالمية، ويمتاز بموقعه الحيوي في قلب مشروع «إعمار سكوير» التطويري المتكامل.

ويستوحي «إعمار سكوير مول»، الذي تم افتتاحه في 28 أبريل الماضي، تصميمه المعماري من أجواء مدينة إسطنبول التي تعتبر واحدة من أجمل المدن في العالم، ويحتضن منافذ لنخبة من أرقى العلامات التجارية العالمية في مجال التجزئة والترفيه والطعام، مما يضمن للزوار تجربة متكاملة على كافة المستويات. وسيكون المركز الجديد من الوجهات المميزة في إسطنبول، وسيضم أيضا منافذ لمجموعة من أشهر العلامات التجارية التركية، ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر سنويا.

ويحتضن المركز حاليا متاجر متنوعة تم تخصيص 10% منها للعلامات التجارية الفاخرة، ومن المقرر أن ترتفع نسبة هذه المتاجر إلى 25% بحلول شهر سبتمبر. وهنالك أيضا مجموعة من الوجهات الترفيهية المميزة مثل «إعمار أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» و«FunLab» و«القرية التركية» بما يلاقي تطلعات الزوار من مختلف الفئات العمرية، ويسلط الضوء على مكانة «إعمار سكوير مول» كوجهة عائلية بكل المقاييس.

ويتواجد في «إعمار سكوير مول» عدد من أكبر العلامات التجارية العالمية مثل «غاليري لافاييت» إضافة إلى علامات فاخرة مثل «غوتشي» و«كارتييه» و«إرميس»، مما يوفر تجربة تسوق ممتعة للزوار.

وبدورها، ستقدم «مرسيدس» الشهيرة عالميا في مجال السيارات نموذج متاجرها المميزة للمرة الأولى في تركيا، في حين سيكون لعملاق الموضة «فاكو» حضور بارز في المركز مع واحد من أكبر متاجر العلامة التجارية على مستوى تركيا. وتتضمن محفظة العلامات التجارية المتواجدة في «إعمار سكوير مول» أيضا كلا من «زارا» و«إل سي واكيكي» و«ماسيمو دوتي» و«فيكتوريا سيكريت» و«مانغو» و«أتاسي».

هذا وتتناغم في «القرية التركية» في «إعمار سكوير مول» أجواء البازار الكبير الذي يعد أقدم مركز تسوق في العالم، والطابع الحيوي الذي يميز الأسواق الصغيرة التي تتوزع في أرجاء إسطنبول- في مكان واحد. وستتواجد العلامات التجارية المحلية في «القرية التركية» في احتفالية بالثقافة المميزة للمجتمع الإسطنبولي، وستضم أيضا مجموعة من المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات المحلية.

المطاعم الحصرية

بالإضافة إلى المجموعة الواسعة من المطاعم التقليدية والعصرية إضافة إلى وجهات الطعام الفاخرة، ستقام مهرجانات للمأكولات على مدار السنة تقدم باقة متنوعة من النكهات للزوار. وسيضم «إعمار سكوير مول» المفاهيم الحصرية لمطاعم «هوكا»، الذي يقدم مأكولات عالمية مميزة وسط إطلالات رائعة على البوسفور، و«سمدان»، أحد أقدم المطاعم وأكثرها شهرة في إسطنبول.

يركز «إعمار سكوير مول» على الجانب الترفيهي إضافة إلى المنافذ التجارية والمطاعم ليضمن للزوار تجربة لا تنسى في كل زيارة. وعلاوة على ذلك، سيكون هنالك عروض النوافير والتشكيلات المائية والمساحات المفتوحة التي تقدم تجربة جديدة من نوعها في المدينة.