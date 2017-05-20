الأيوب: شراكتنا مع «الشباب» لتعزيز الاهتمام والتواصل





أعلنت Ooredoo عن ختامها لفعالية «ملتقى تحسين خيار ريادة الأعمال»، وذلك في فندق الشيراتون بتنظيم من وزارة الدولة لشؤون الشباب، وبرعاية من Ooredoo الكويت.

وتحدث مدير مبيعات قطاع الشركات والجهات الحكومية عبدالعزيز البابطين في حلقة نقاشية إلى جانب ممثلي جهات حكومية وخاصة عدة مثل مركز الكويت للأعمال وشركة كامكو الاستثمارية وشركة الكويت للمشاريع القابضة وبيت التمويل الكويتي، وذلك لمناقشة الثقافات الداخلية للمؤسسات وكيفية تحفيزها على ريادة الأعمال والابتكار.

وأكد البابطين أثناء الحلقة النقاشية على التزام Ooredoo بإثراء تجربة الشباب، لاسيما أصحاب المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة، من خلال حلول متكاملة مصممة خصيصا لتتماشى مع احتياجاتهم.

وأضاف قائلا: «مما لا شك فيه أن الإنترنت هو العصب الأساسي لقيام أي مشروع في عصرنا هذا، لذلك فإن باقات الإنترنت الأساسية التي نقدمها لعملائنا ترتقي للمستوى المطلوب للدفع لتحقيق تطلعاتهم. ونسعى من خلال الحلول المتكاملة التي نقدمها لأن نكون شركاءهم في النجاح منذ البداية، إيمانا منا بدورهم الكبير في إثراء الاقتصاد المحلي».

شراكة طويلة الأمد

بدوره، أكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي في Ooredoo الكويت مجبل الأيوب على التزام الشركة بدعم الشباب في مختلف القطاعات. وأوضح قائلا: «شراكتنا مع وزارة الشباب نابعة من قيمنا الأساسية في الشركة وهي الاهتمام والتواصل والتحدي، ولنا الفخر في المشاركة في العديد من المبادرات مع الوزارة منذ أن وقعنا اتفاقية التعاون في نهاية العام الماضي».

وأضاف: «شراكتنا مع الوزارة تؤكد التزامنا بمسؤوليتنا تجاه المجتمع وبالدور الذي نحمله على عاتقنا من أجل الارتقاء بالمجتمع الشبابي. كما أنه تلبية لتوصيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي أكد في مناسبات عديدة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في النهوض بالمجتمع من أجل تحقيق رؤيته السامية لكويت 2035».