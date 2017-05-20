أعلن بنك الكويت الوطني عن اختياره حلول التخزين المبنية على الفلاش من شركة دل إي إم سي العالمية، وذلك لتعزيز توافر البنية الأساسية لدعم التطبيقات والخدمات على مدار الساعة.

وكان البنك الوطني من بين أوائل الشركات بالشرق الأوسط التي وظفت إدارة دورة حياة المعلومات بنجاح كاستراتيجية لإدارة البيانات بشكل سليم. وذلك لتسهيل عملية اتخاذ القرارات بشكل أفضل وتعزيز التزام البنك بتقديم خدمات مميزة في هذا العصر الرقمي. وقد عزز هذا التوظيف مكانة «الوطني» كمؤسسة رائدة في مجال استخدام تكنولوجيا التخزين بواسطة الفلاش لجميع التطبيقات المهمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد اختار البنك الوطني حلول تخزين دل إي إم سي VMAX3 المبنية على الفلاش والتي تتميز بالتقنيات المعرفة بالبرمجيات الموثقة، والتوافر، والخدمة لتهيئة بيئة تكنولوجيا المعلومات المناسبة لدعم أفضل تدفق للبيانات باستمرار وتمكين أكبر قدر ممكن من التطبيقات، مع الحد بشكل كبير من زمن الاستجابة.

ومع وجود أكثر من 200 تطبيق للمهمات، ضمن التطبيقات المهمة للأعمال على الشبكة، سيعمل البنك على تعزيز هذه التوظيفات من خلال تكنولوجيا نقل التطبيقات من «دل إي إم سي»، والتي تم تطويرها خصوصا لضمان التنقل السلس للبيانات بين أنظمة التخزين مع عدم التأثير بتاتا على التطبيقات المضافة.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجموعة تقنية المعلومات في بنك الكويت الوطني نيكولاس سفيكاس: «نسعى في البنك باستمرار لتوفير بيئة خدمات رائدة لعملائنا في الكويت والعالم. ويبقى توافر البيانات والتطبيقات في صميم كل ما نقوم به لتلبية طلبات العملاء للحصول على وصول سلس إلى المنتجات والخدمات المالية في أي وقت وفي أي مكان».

من جهته، قال نائب الرئيس لمنطقة الخليج في شركة دل إي إم سي حبيب ماهاكيان: «يعمل البنك الوطني دائما على خلق بيئة مدفوعة بالتحول الإلكتروني لتزويد العملاء بأفضل ما يمكن في كل من المنتجات والخدمات المالية. لذلك نحن فخورون بشراكتنا مع الوطني لتحقيق المزيد من الابتكار».