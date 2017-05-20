حصدت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، النجاح ضمن جوائز إنسايت لمراكز الاتصال في الشرق الأوسط. وتأتي المسابقة السنوية في عامها الـ 12 لتضع المعايير الإقليمية للنجاح في التفاعل مع العملاء عن بعد.

وفازت الشركة بجائزتين مرموقتين ضمن الحفل الذي أقيم في فندق كراون بلازا في دبي خلال مايو الجاري، حيث حصدت جائزة «أفضل مركز اتصال كبير» تقديرا لمراكز الاتصال الثلاثة لها في الإمارات، وجائزة «مدير مركز الاتصال للعام» الذي فاز بها أحمد مرشد، مدير مركز الاتصال في العين.

وبهذه المناسبة، قالت رئيسة مراكز الاتصال العالمية في الاتحاد للطيران روث بيركن: «يسرني أن يحصل الفريق على التقدير مرة أخرى نظير جودة الخدمات والالتزام بمواصلة تعزيز الخدمات التي نقدمها. وبالإضافة إلى تقديم حلول تناسب المسافرين، فإننا نبحث عن طرق يمكن من خلالها تعزيز كفاءة الأعمال وفي الوقت ذاته الاستمرار في توفير خدمات عالية الجودة لضيوفنا وشركاء التجارة حول العالم».

وتشغل الشركة 4 مراكز اتصال اثنين منها في مدينة العين وواحد في أبوظبي إلى جانب مركز رابع في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة. يعمل مركز الاتصال لؤلؤة كيشي في العين ومركز الاتصال في أبوظبي، على مدار الساعة ويقدمان خدماتهما بلغات متعددة عبر طاقم موظفين من جميع أنحاء العالم. فيما تتم إدارة وتشغيل المركز الآخر في العين والذي يحمل اسم اللؤلؤة السمراء وتم افتتاحه في عام 2011، حصريا من قبل سيدات إماراتيات، وذلك تماشيا مع فلسفة التوطين في الشركة. وتتيح بيئة العمل في مركز اتصال اللؤلؤة السمراء، التي تضم موظفات إناثا فقط، لهن العمل وتطوير حياتهن الوظيفية، مع الحفاظ على توازن مستدام بين العمل والبيت ما يدعم الاعتبارات الأسرية والثقافية لهن.

وقال مدير مركز الاتصال في العين التابع للاتحاد للطيران أحمد مرشد: «يشرفني الحصول على الجائزة ويجدر بي القول إنها واحدة من الجوائز التي تأتي بفضل الدعم المتواصل والجاد من قبل كافة فرق العمل في العين. سنواصل تعزيز أداء مراكز الاتصال في العين فيما يصب في صالح الشركة وفي الوقت ذاته المساهمة في دعم الضيوف بخدمات متميزة أثناء قيامهم بالتخطيط لسفرهم على شبكة وجهات الشركة».