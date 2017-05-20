الهنائي: سنقدم للعملاء خدمات البيع والشراء والتقييم والإدارة والتثمين





أعلنت شركة بروة العقارية عن مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية من تنظيم شركة إكسبو سيتي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل في فندق الريجنسي.

وأوضح المدير التنفيذي في الشركة عمار الهنائي، أن هذا الحدث العقاري الاستثنائي على مستوى الكويت والخليج والمنطقة يعتبر من أهم الأحداث الاقتصادية التي تقام في المنطقة والذي يترقبه غالبية المستثمرين والمتداولين في السوق العقاري.

وأشار إلى ان الشركة ستطرح خلال المعرض مشروع تمليك شقق وفلل في منطقة صلالة المنطقة الأكثر جمالا واعتدالا على مستوى الخليج، والتي تسجل نموا ملحوظا في استقطاب السياح من المناطق الخليجية والعربية وبعض الأجزاء من العالم لتوافر فرص للاستثمار بها في المجال العقاري والسياحي، والتي توفر عوائد متميزة للمستثمرين.

ولفت الهنائي إلى ان «بروة» ستطرح مشاريع أخرى في عمان في ولاية صحار والسويق وبركاء خلال المعرض بأسعار مناسبة جدا في الأراضي السكنية، مشيرا إلى ان المساحات تبدأ من 600 متر مربع وتتميز أغلبها بقربها من المناطق الحيوية.

وتابع عمار بأنه سيطرح خلال المعرض مشاريع عقارية مميزة في العاصمة العمانية مسقط ومنها شقق تمليك وجاهزة للتسليم، وأراضي سكنيه وتجارية تبدأ مساحتها من 400 متر مربع وتتميز بحيوية المناطق ونموها السريع وتواصل إنشاءات البنية التحتية فيها.

وتابع عمار بأن الشركة ستقوم بتقديم العديد من الخدمات للعملاء خلال المعرض من بيع وشراء وتقييم وإدارة وتثمين وتسويق عقارات العملاء وتقديم استشارات في مجال الاستثمار بسلطنة عمان.