ارتفاعات جماعية للمؤشرات بنسبة أقل من 1% أسبوعياً





أكـــد تقــــريـــر شركـــة «الاستثمارات الوطنية» ان التحسن في متغيرات التداول من حيث قيمة وكمية الأسهم المتداولة خلال الاسبوع الماضي من تعاملات البورصة، يشير إلى رغبة المتعاملين في الاستثمار في بورصة الكويت، إلا أن أنظار المستثمرين دائما تبحث عن محفزات جديدة من شأنها أن تشجعهم لزيادة مراكزهم الاستثمارية خلال الفترة القادمة وذلك ضمن التقرير الاسبوعي للتعليق على اداء البورصة الكويتية.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها في الأسبوع الثالث لشهر مايو على ارتفاع في أدائها وذلك مقارنة مع أدائها خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات السوق (السعري ـ الوزني ـ كويت 15 ـ NIC 50) بنسب بلغت 0.8% و0.7% و0.9% و0.9% على التوالي.

كما كان الارتفاع من نصيب أداء المتغيرات العامة حيث ارتفع المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 26.7%، بالإضافة إلى تحسن المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 12.5% ليبلغ 17.2 مليون دينار خلال الأسبوع بالمقارنة مع 15.3 مليون دينار للاسبوع الماضي.

وشهدت حركة مؤشرات بورصة الكويت نوعا من التحسن، حيث اتفقت جميع مؤشرات السوق لتغلق في المنطقة الخضراء، وسط ارتفاع نسبي في مستوى السيولة المتداولة، جاء هذا الأداء بدعم من عمليات الشراء التي طالت الأسهم الصغيرة والكبيرة على حد سواء، إلا أن السوق لم يخل من عمليات الضغوط البيعية والمضاربية في بعض الجلسات، وبشكل عام تعاملات السوق كانت جيدة وذلك بسبب تعافي أسعار النفط العالمية بعد توجه أوپيك لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر أخرى حتى مارس 2018، ناهيك عن توارد الأخبار الإيجابية لاحدى الشركات التشغيلية.

وتباين اداء مؤشرات قطاعات السوق خلال الاسبوع مقارنة مع الاسبوع الاسبق حيث كان قطاع العقار اكثر القطاعات ارتفاعا بنسبة 2.5% ومن ثم قطاع النفط والغاز وقطاع المواد الاساسية بنسبة 2.4% و2.3% على التوالي وعلى الصعيد الآخر تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات المنخفضة بنسبة 3.8% يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3%. اما على صعيد القيمة المتداولة خلال الاسبوع فقد تباينت قيم تداول قطاعات السوق بالمقارنة مع القيمة المتداولة خلال الاسبوع الماضي وكان ابرز القطاعات المرتفعة قطاع العقار بنسبة 56.6% يليه قطاع المواد الاساسية بنسبة 38.7% في حين انخفضت قيم تداول كل من قطاع الرعاية الصحية بنسبة 95.2% يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 66.2%. واحتل قطاع العقار والخدمات المالية خلال الاسبوع المراتب الاولى من حيث اجمالي كمية الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38% و37% على التوالي.

وتصدر سهم شركة بيان للاستثمار قائمة الشركات الاكثر ارتفاعا خلال الاسبوع بمكاسب بلغت 23.7% مقارنة مع اقفال الاسبوع السابق مغلقا الخميس الماضي عند 60 فلسا فيما احتل سهم شركة المجموعة البترولية المستقلة قائمة الشركات الاكثر تراجعا بانخفاض بلغت نسبته 14.3% لينهي بذلك تداولات الاسبوع مغلقا عند 355 فلسا.