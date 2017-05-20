ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 54 سنتا بنهاية الأسبوع الماضي ليبلغ 48.9 دولاراً مقابل 48.36 دولارً للبرميل في تداولات وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس مع اقتراب موعد الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) المقرر في 25 مايو الجاري والمتوقع خلاله تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج، ما يعني تقليص حجم الزيادة في المعروض بالأسواق.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 30 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 52.51 دولارا، كما ارتفع سعر برميل الخام الأميركي 28 سنتا ليصل الى مستوى 49.35 دولاراً.