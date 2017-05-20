النوري: «السوشيال ميديا» تشكل 70% من مبيعاتنا

حجم سوق الأسماك وصل إلى 38.2 مليون دينار في 2015





عبدالرحمن خالد

من المعروف لدى أهل الكويت عشقهم واهتمامهم الكبير بالأسماك، خاصة انها من أجود ألذ أنواع الاسماك الموجودة حول العالم. ومع مرور الأيام والسنوات، مازال الاهتمام يزداد شيئا فشيئا حتى تبعه جيل بعد جيل حسب العادات والتقاليد، حيث إن آخر احصائية للإدارة المركزية للإحصاء تقول ان حجم سوق الأسماك وصل الى 38.2 مليون دينار في 2015.

فهد النوري مؤسس تطبيق «يالفيش» الإلكتروني، ابتكر طريقة ذكية ومختصرة على الموبايلات الذكية لاختيار الأسماك وطلبها، اذ يتخصص التطبيق في المأكولات البحرية الطازجة، ويتيح لك «صيد» سمكتك المفضلة من اي مكان في الكويت. ويقول النوري، في مقابلة مع «الأنباء»، والذي عمل في مجال البنوك لمدة 8 سنوات، واستقال لكي ينطلق في سوق العمل، إن التطبيق عبارة عن سوق سمك الكتروني بإمكان المستهلك تحميله من «الآب ستور» و«الجوجل بلاي» بالإضافة الى الموقع الإلكتروني، ومن خلاله يتم اختيار السمك المفضل للعميل، ذلك بجانب خيارات عدة مثل تجهيز السمك بان يكون فيليه او مشوي او للتنظيف بطريقة استخدام سهلة جدا مع خاصية التوصيل والدفع من خلال البطاقات البنكية، كما يمكن للعميل اختيار السمك بالحبة بدلا من الكيلو.

ويضيف النوري: «لدينا جميع الأصناف والأنواع البحرية الطازجة في الشرق الأوسط، مع أكثر من 80 صنفا ونوعا من جميع انواع الأحياء البحرية، تجدونها في محيطنا طازجة لتلبي حاجة العميل ورغبته في الاختيار، كما نوفر خدمة تغليف مميز وجذابة لأصنافنا، ويتم توصيل الأسماك بسيارة مبردة، ولدينا على سبيل المثال سمك السي باس التركي اللذيذ الى القبقب الطازج ذهابا الى الربيان الأكثر شعبية، والى الأغلى عالميا اللوبستر مرورا بالهامور الشهي الى الخثاق والمحار.. باختصار لدينا كل شيء».

وفي ظل النمو المتزايد والإقبال على الشراء اون لاين، اجرى المواطنون والمقيمون 19.5 مليون عملية، وانفقوا خلالها 700 مليون دينار، حسب آخر احصائية لشركة «كي نت» في 2016، وذلك ما شجع النوري على تأسيس تطبيق الكتروني، اذ يقول: «الفكرة بدأت من الاساس كتجارة الكترونية، وثم بحثت عن خدمة او منتج اما ان تكون جديدة أو يتم تقديمها بطريقة مختلفة او مبتكرة».

ويضيف: «من هنا بدأت فكرة بيع السمك».

وعن سبب اتجاهه للسوق الالكتروني، يشير النوري قائلا: «أعتقد اننا نقوم بتقديم قيمة مضافة للسوق من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات البيع، وهدفنا ان نصبح شركة رقم 1 كأكبر سوق سمك الكتروني على مستوى الكويت والمنطقة وأولى بواباتنا قطر، بالإضافة الى الرفع من مستوى التسوق التقليدي مع اقل التكاليف، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا المتجددة».

ويقول النوري: «عملياتنا تشمل جميع القنوات، ونركز على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة أكثر، اذ ان 70%‏ من مبيعاتنا ترتكز على السوشيال ميديا، وخاصة تطبيق الأنستغرام الذي يمثل اكبر قناة بيع لنا».

ومن ابرز المعوقات التي واجهت النوري في سوق العمل، تحديد موقع المشروع فنشاط الأسماك ليس بالسهل لإيجاد مكان مرخص له، بالإضافة الى أسعار الخلوات والايجارات الثقيلة على مشروع ناشئ، واللامبالاة من الجهات الحكومية، كما ان المشروع استغرق ٩ شهور حتى تم انجازه.