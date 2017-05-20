منصة نون. كوم تدخل سوقاً تحتدم فيه المنافسة





كشفت وكالة رويترز أن شركة نون للتجارة الإلكترونية التابعة للملياردير الإماراتي محمد العبار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي واجهت بعض المعوقات مع مغادرة رئيسها التنفيذي وعدد من موظفيها.

ونقلت رويترز عن مصادر قولها، إن الرئيس التنفيذي فضيل بن تركية كان من بين الموظفين الذين غادروا الشركة في الأسابيع الأخيرة بسبب مشاكل تتعلق بالتأسيس، ‬ولم تذكر المصادر عدد الموظفين الذين غادروا الشركة.

وقال متحدث باسم نون: «بسبب التغير في قاعدتنا التشغيلية والحاجة لكفاءات أفضل، كانت هناك تغييرات وعمليات إعادة توزيع بسيطة للموظفين». كان العبار قال في بيان الأسبوع الماضي إن من المقرر تدشين نون في 2017 وإن الشركة تعمل على إقامة شراكات مع مجموعة من تجار التجزئة والموزعين بالمنطقة والعلامات التجارية العالمية.

وأضاف انه على مدى الأشهر القليلة الماضية استقطبت الشركة خبرات إضافية لتعزيز فريقها الإداري والمساعدة على تنفيذ خططها.

وفي العام الماضي قال رجل الأعمال الإماراتي البارز إنه تحالف مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وبعض مستثمري القطاع الخاص لتدشين نون وهي منصة للتسوق عبر الإنترنت تركز على الشرق الأوسط. وفي ذلك الوقت قال العبار إن نون ستطلق عملياتها في السعودية والإمارات العربية المتحدة في يناير 2017.

غير أن المشروع يقبل على الدخول في سوق تحتدم فيها المنافسة. ففي مارس أبرمت أمازون.كوم صفقة استحواذ على شركة سوق.كوم للتجزئة الإلكترونية في الشرق الأوسط. ووصف جولدمان ساكس الصفقة بأنها «الأكبر في تاريخ صفقات الدمج والاستحواذ بقطاع التكنولوجيا في العالم العربي». وحاولت مجموعة إعمار مولز المدعومة من العبار، وهي وحدة التجزئة لإعمار العقارية، شراء سوق.كوم أيضا. والعبار هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار في دبي التي تولت بناء برج خليفة أطول برج في العالم. وفي السنة الأخيرة زاد تركيز رجل الأعمال الإماراتي على استثمارات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية واشترى حصة في شركة أرامكس للخدمات اللوجيستية.