اختتم كبار ملاك الأسهم بالبورصة الكويتية تعاملات الأسبوع الماضي على نشاط ملحوظ حيث شهدت 3 تغيرات اعلنتها البورصة أمس على موقعها شهدت خفضين لقيمة استثمارات الروضة الاقليمية العقارية في شركة زيما القابضة وخفض اخر للشركة الأهلية للتأمين في شركة «بترولية» مقابل ارتفاع وحيد ضاعف فيه محمد النصار بشركة «رمال».



خفضت شركة الروضة الاقليمية العقارية نسبة ملكيتها في زيما القابضة من 15.96% الى 15.27% الخميس الماضي وتتوزع ملكية زيما القابضة بين «الخيارات للاسهم والعقارات» بنسبة 13% و«الخير الوطنية للمواد الغذائية» بنسبة 14.3% وسما المدينة للاستثمار العقاري بملكية 12.09% الى جانب الروضة العقارية.



كذلك خفضت شركة الاهلية للتامين نسبة ملكيتها في المجموعة البترولية المستقلة من 7.99% الى 6.76% نهاية الخميس الماضي وتتوزع الملكيات الرئيسية في شركة «بترولية» بين صندوق المركز للطاقة بنسبة ملكية 10.5% وغازي فهد النفيسي بنسبة ملكية 6.73% لجانب ملكية الاهلية للتأمين.



بالمقابل شهد الخميس الماضي ارتفاعا بملكية محمد علي عبدالله النصار في شركة رمال من 5% الى 9.55% حيث ضاعف ملكيته تقريبا وتتوزع اكبر ملكيات الشركة الى جانب محمد النصار بين شركة امار القابضة بنسبة 16.33% وشركة بلاج الدولية العقارية بنسبة 8.4%.