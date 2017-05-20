كشفت فنادق ومنتجعات شانغريلا، المتخصصة في إدارة وتشغيل الفنادق الفخمة والتي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، عن تفاصيل خطتها لافتتاح فنادق جديدة فخمة في منطقة المحيط الهندي وآسيا.



حيث أعلنت شانغريلا، أنها بصدد ترسيخ مستويات جديدة من الفخامة الفندقية في سريلانكا بافتتاح فندق شانغريلا كولومبو الذي سيكون أكثر الفنادق فخامة فيها، وسيمثل إضافة قيمة لمنتجع وسبا شانغريلا همباتوتا التابع للمجموعة والمكون من 300 غرفة والذي افتتح في يونيو 2016.

وتتوسع فنادق ومنتجعات شانغريلا في سريلانكا في الوقت الذي يتوقع فيه مجلس السفر والسياحة العالمي نمو الدخل الإجمالي لقطاع السياحة والسفر في البلاد بنسبة 6.3% سنويا خلال العقد المقبل، فيما يتوقع أن يسهم القطاع بحلول العام 2026 بـ 85 مليار دولار في اقتصاد البلاد.

وبهذا السياق قال مايكل كوتان نائب الرئيس التنفيذي في «شانغريلا»، والذي يشرف على محفظة المجموعة في أوروبا والشرق الأوسط والقارة الأميــركيــة: «أصبحــــت سريـــلانكــا ذات سمـعـــة سياحية عالمية على صعيد سياحة الأعمال والترفيه، ففي الربع الأول من العــام الحـــالي زار البلاد أكثر من نصف مليون ســائـــــح.



والأسواق المستهدفة تتوافق إلى حد كبير مع أسواقنا المستهدفة نحن حيث يأتي السياح الهنود في المقدمة ثم الصينيون ثم البريطانيون».



ويتميز فندق شانغريلا كولومبو بموقعه المميز بين متنزه «غال فيس جرين» وبحيرة بيرا مع إطلالة مفتوحة على المحيط الهندي.

وتمتد مساحته على 10 هكتارات وهو جزء من مشروع تطوير متعدد الاستخدامات يضم برج مكاتب وبرجين سكنيين ومركز تسوق فخم.



ويضم الفندق 466 غرفة و41 شقة فندقية و34 جناحا كبيرا منها الجناح الرئاسي وثلاثة أجنحة خاصة.



وسيكون فندق شانغريلا كولومبو مركزا مميزا للمطاعم المعاصرة ليكون مركزا اجتماعيا جديدا في المدينة، حيث يضم خمس مطاعم بما فيها المطعم الصيني الأصيل الافضل والوحيد في سريلانكا، إضافة إلى مطعم المشاوي الغربية ومطعم مفتوح طوال اليوم وتراس وصالة رواق الفندق.

وأضاف كوتان بالقول: «ستكون مرافقنا الفندقية العالمية المستوى مثار إعجاب ضيوفنا من السياح ورجال الأعمال على حد سواء، فهي مرافق مثالية لعقد المؤتمرات والاجتماعات، وستساعد هذه الوجهة لتنافس مع مراكز استضافة المؤتمرات والاجتماعات الأخرى في المنطقة مثل بانكوك وسنغافورة وكـــوالالمبـــور وبوكيت وبالي.



إن توليفتنا المتمثلة في جودة الخدمة والقدرات العالية لتنظيم المؤتمرات والتكنولوجيا المتقدمة في القاعات تعني أن هذا الفندق سيكون منتجا فريدا بالفعل في سريلانكا».

ويقع منتجع وسبا فيلينغيلي التابع لشانغريلا في ادو اتول، وهي أكبر جزيرة منتجعية في المالديف على بعد خمس دقائق فقط بالقارب من مطار غان الدولي.