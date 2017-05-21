محافظ الأحمدي: الخدمات المصرفية ركيزة أساسية لتعزيز المنظومة الخدمية والمالية في مختلف المناطق

افتتح بنك برقان فرعا جديدا هو الثاني له في منطقة الفحيحيل، وتم اختيار موقع الفرع الجديد لتسهيل وصول العملاء من سكان المنطقة والمناطق المجاورة إلى الفروع لإنجاز معاملاتهم المصرفية.

وبافتتاح الفرع الجديد، أصبح عدد فروع مجموعة بنك برقان 29 فرعا في الكويت، و186 فرعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى توسيع مجموعة خدماته ومنتجاته المصرفية، محليا وعالميا.

حضر حفل الافتتاح الرسمي للفرع الجديد في منطقة الفحيحيل السكنية يوم 17 مايو 2017، كل من محافظ منطقة الأحمدي الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة بنك برقان ماجد عيسى العجيل، ورئيس الفروع ناصر محمد القيسي وكبار المديرين التنفيذيين في البنك.

وقد تم تجهيز الفرع الجديد بأحدث وأرقى التقنيات المتطورة لتلبية احتياجات عملاء البنك من الأحد إلى الخميس، بدءا من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 ظهرا.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة بنك برقان، ماجد عيسى العجيل: يواصل البنك مسيرة تطوره ونموه بفضل التزامه باستراتيجيته القوية وتنفيذها بشكل محكم، ونحن اليوم نعتز بنجاحنا في تحقيق التوسع بشبكة فروعنا من أجل تلبية الاحتياجات المصرفية لقاعدة عملائنا المتنامية، وذلك عبر تسهيل وصولهم إلى خدماتنا المصرفية في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى توفير أفضل مستوى من خدمة العملاء لكل أفراد المجتمع.

بدوره، أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح أهمية القطاع المصرفي والدور المنوط به في الكويت، مشيدا بالمستوى المتميز للمصارف الكويتية، والذي ينعكس في التصنيف العالمي لهذه البنوك. كما أعرب عن ارتياحه لتوالي افتتاح فروع جديدة للمصارف الكويتية والعالمية في الكويت، بشكل عام، وفي محافظة الأحمدي على وجه التحديد، ما يعزز منظومة الخدمات المصرفية والمالية في المحافظات، ويترجم الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين في نطاق سكنهم.

وخلال رعايته حفل افتتاح فرع بنك برقان الجديد في منطقة الفحيحيل، ثمن المحافظ جهود بنك برقان في تعزيز حضوره والوصول بخدماته إلى المزيد من العملاء في كل مناطق الكويت، خاصة محافظة الأحمدي، معربا عن تطلعه إلى افتتاح المزيد من فروع بنك برقان ومختلف البنوك المحلية والدولية وشركات الصرافة في محافظة الأحمدي.

وتوجه الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح بالشكر إلى بنك برقان على الجهود المبذولة لإنجاز الفرع الجديد، وهو الرابع للبنك في محافظة الأحمدي والثاني في منطقة الفحيحيل، متمنيا له ولكل البنوك الكويتية النجاح الدائم بمواكبة المستجدات العالمية في الصناعة المصرفية والوفاء باستحقاقات الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالـــي وتجاري عالمي في إطار رؤية «الكويت 2035».